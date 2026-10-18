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Stoilov: "Gerçek performansımıza ulaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının giderek gerçek performansına ulaştığını söyledi.

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Açık
calendar 18 Ekim 2026 18:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stoilov: 'Gerçek performansımıza ulaşıyoruz'
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, takım olarak gerçek performanslarına ulaşmaya başladıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, sahada çok iyi organize olarak değerli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Oyuncularının 90 dakika boyunca takım halinde yüksek hırs ve enerjiyle oynadığını aktaran Stoilov, "Çünkü burada galip gelmenin başka bir yolu yoktu. Kocaeli iyi bir takım ve bugün de iyi bir performans sergiledi. Takım olarak şu anda yavaş yavaş gerçek performansımıza, o yüksek performansa ulaşmaya başladık. Bizim adımıza bu en önemli nokta." dedi.

Stoilov, takım halinde bu performanslarına ulaşmalarının önemine değinerek "Şu anda doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bugün zemin iki takımın da iyi bir oyun sergilemesini engelledi. Oyuncuların hırsıyla 'maçı kazandık' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

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