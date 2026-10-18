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Hoffenheim'den Gladbach deplasmanında zafer!

Bundesliga'nın 6. haftasında Hoffenheim, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 21:05
Fotoğraf: Imago
Hoffenheim'den Gladbach deplasmanında zafer!
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Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadelede Hoffenheim, rakibini 2-1 mağlup ederek deplasmanda üç puana uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya etkili başlayan Hoffenheim, 11. dakikada Bambase Conte'nin golüyle öne geçti. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

HOFFENHEIM İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 49. dakikada Mohya'nın golüyle skora denge getirdi. Hoffenheim ise 54. dakikada Prass'in golüyle yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Hoffenheim, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OZAN KABAK FORMA GİYDİ

Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 78. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

GLADBACH SON SIRADA KALDI

Bu sonuçla Hoffenheim, Bundesliga'da 6 maç sonunda 6 puana ulaştı. Borussia Mönchengladbach ise ligde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek puansız şekilde son sırada kaldı.

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