Gençlerbirliği Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE, G.Birliği GS link
Haber Tarihi: 17 Ekim 2026 14:53 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ekim 2026 14:53
Gençlerbirliği Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE, G.Birliği GS link
Gençlerbirliği Galatasaray maçı bein sports 1 şifresiz link | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Gençlerbirliği Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları
İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 5 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakanın ardından rekabette son 5 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
Son 16 lig maçında sadece 1 kez kaybetti
Galatasaray, Ankara temsilcisiyle oynadığı son 16 Süper Lig maçında sadece 1 kez yenildi. Ligin 2013-2014 sezonunda 15. haftada Ankara'da 1-1 sona eren maçla başlayan süreçte Galatasaray, rakibiyle oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu tek yenilgisini 9 Nisan 2018 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Bu maçlarda rakibinin filelerini 36 kez havalandıran Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.
Başkent deplasmanında son 10 maçta 4 galibiyet
Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 10 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2011-2012 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 kez ağları sarsan Galatasaray, 8 gol yedi.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.
Gençlerbirliği Galatasaray maçı 16.00'da
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. . Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü. Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.
Galatasaray'da eksikler
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile kırmızı kart cezaları devam eden Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kadroda yer almadı. Öte yandan kaleci Günay Güvenç de Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Okan Buruk kulübeye dönüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak. Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla kulübeye geri dönecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
Buruk, Galatasaray ile 150. lig maçına çıkacak
Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi. Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.
Barcelona mağlubiyetini unutturmak istiyor
Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak. Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.
Gençlerbirliği - Galatasaray: 101. randevu Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 17 Ekim Cumartesi günü 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 50 lig maçında Galatasaray 22, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 72 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 59 golle karşılık verdi.
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