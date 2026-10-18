Ümraniyespor, Vanspor'u iki golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Artı Değer Vanspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vanspor'un ev sahibi olduğu ancak Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.
ÜMRANİYESPOR İKİNCİ YARIDA KAZANDI!
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Ümraniyespor, 60. dakikada A. Blanco'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 82. dakikada S. Hostikka'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
BERAT YILMAZ'DAN İKİ ASİST!
Ümraniyespor'da karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Berat Yılmaz, galibiyette önemli rol oynadı.
Berat Yılmaz, 60. dakikada A. Blanco'nun ve 82. dakikada S. Hostikka'nın attığı gollerin asistlerini yaparak mücadeleyi iki asistle tamamladı.
ÜMRANİYESPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ümraniyesporlu Oğuz Yıldırım kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Mücadelede ayrıca Berat Yılmaz 71, Kerem Şen 90 ve A. de Oliveira 90+2. dakikada sarı kart gördü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer
Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 75 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 63 Khan), Mehmet Manış (Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan), Bardhi (Dk. 28 Ozan Can Kökçü), Yenne, İlkan Sever (Dk. 64 Alvaro )
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yunus Emre Gedik, Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Koita (Dk. 62 Hostikka), Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 84 Kerem Şen), Melih Bostan (Dk. 57 Berat Yılmaz), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Tunahan Taşçı (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 60 Blanco, Dk. 82 Hostikka (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Berat Yılmaz, Dk. 90 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Alvaro (Artı Değer Vanspor FK)
ÜMRANİYESPOR İKİNCİ YARIDA KAZANDI!
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Ümraniyespor, 60. dakikada A. Blanco'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 82. dakikada S. Hostikka'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
BERAT YILMAZ'DAN İKİ ASİST!
Ümraniyespor'da karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Berat Yılmaz, galibiyette önemli rol oynadı.
Berat Yılmaz, 60. dakikada A. Blanco'nun ve 82. dakikada S. Hostikka'nın attığı gollerin asistlerini yaparak mücadeleyi iki asistle tamamladı.
ÜMRANİYESPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ümraniyesporlu Oğuz Yıldırım kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Mücadelede ayrıca Berat Yılmaz 71, Kerem Şen 90 ve A. de Oliveira 90+2. dakikada sarı kart gördü.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer
Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 75 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 63 Khan), Mehmet Manış (Dk. 75 Muhammed Furkan Özhan), Bardhi (Dk. 28 Ozan Can Kökçü), Yenne, İlkan Sever (Dk. 64 Alvaro )
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yunus Emre Gedik, Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım, Koita (Dk. 62 Hostikka), Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 84 Kerem Şen), Melih Bostan (Dk. 57 Berat Yılmaz), Soukou (Dk. 84 Kosoko), Tunahan Taşçı (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 60 Blanco, Dk. 82 Hostikka (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Berat Yılmaz, Dk. 90 Kerem Şen (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90+2 Alvaro (Artı Değer Vanspor FK)