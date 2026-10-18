Galatasaray'dan Leao için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın durumunun pazartesi günü netlik kazanacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."
OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI
27 yaşındaki Rafael Leao, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve sakatlık yaşamasının ardından oyuna girdikten 15 dakika sonra kenara geldi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Okan Buruk, 61. dakikada oyuna sonradan dahil olan Rafael Leao'nun 77. dakikada sakatlanarak çıkmasına ilişkin şunları kaydetti:
"Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor."
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın durumunun pazartesi günü netlik kazanacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."
OYUNA GİRDİ VE SAKATLANDI
27 yaşındaki Rafael Leao, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve sakatlık yaşamasının ardından oyuna girdikten 15 dakika sonra kenara geldi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Okan Buruk, 61. dakikada oyuna sonradan dahil olan Rafael Leao'nun 77. dakikada sakatlanarak çıkmasına ilişkin şunları kaydetti:
"Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor."