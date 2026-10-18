Marsilya'dan Angers deplasmanında gol şov!

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Angers ile Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Raymond Kopa'da oynanan mücadelede Marsilya, rakibini 5-2 mağlup ederek deplasmanda üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya hızlı başlayan Angers, 14. dakikada Lillian Rao-Lisoa'nın golüyle öne geçti. Marsilya, 37. dakikada Himad Abdelli'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 43. dakikada Nouhoum Kamissoko'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
GOUIRI KAÇIRDI, SONRA AFFETMEDİ
İkinci yarıda Marsilya'nın önemli isimlerinden Amine Gouiri, 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak Cezayirli futbolcu dönen topu tamamlayarak 60. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
Angers, 75. dakikada Amine El Ouazzani'nin golüyle farkı bire indirse de Marsilya'nın cevabı gecikmedi.
SON DAKİKALARDA FARK AÇILDI
Marsilya, 83. dakikada Amine Harit'in golüyle skoru 4-2 yaptı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Igor Paixao sahneye çıktı ve 85. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi: 5-2.
MARSİLYA 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Marsilya, Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyete ulaşarak puanını 9'a yükseltti. Angers ise 7 maç sonunda 7 puanda kaldı.
GOUIRI KAÇIRDI, SONRA AFFETMEDİ
İkinci yarıda Marsilya'nın önemli isimlerinden Amine Gouiri, 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak Cezayirli futbolcu dönen topu tamamlayarak 60. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
Angers, 75. dakikada Amine El Ouazzani'nin golüyle farkı bire indirse de Marsilya'nın cevabı gecikmedi.
SON DAKİKALARDA FARK AÇILDI
Marsilya, 83. dakikada Amine Harit'in golüyle skoru 4-2 yaptı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Igor Paixao sahneye çıktı ve 85. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi: 5-2.
MARSİLYA 9 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Marsilya, Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyete ulaşarak puanını 9'a yükseltti. Angers ise 7 maç sonunda 7 puanda kaldı.