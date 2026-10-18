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Marsilya'dan Angers deplasmanında gol şov!

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya, deplasmanda Angers'i 5-2 mağlup etti. Amine Gouiri'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada konuk ekip, son bölümde bulduğu gollerle farklı galibiyete uzandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 17:52
Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan Angers deplasmanında gol şov!
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Angers ile Marsilya karşı karşıya geldi. Stade Raymond Kopa'da oynanan mücadelede Marsilya, rakibini 5-2 mağlup ederek deplasmanda üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan Angers, 14. dakikada Lillian Rao-Lisoa'nın golüyle öne geçti. Marsilya, 37. dakikada Himad Abdelli'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 43. dakikada Nouhoum Kamissoko'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

GOUIRI KAÇIRDI, SONRA AFFETMEDİ

İkinci yarıda Marsilya'nın önemli isimlerinden Amine Gouiri, 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak Cezayirli futbolcu dönen topu tamamlayarak 60. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Angers, 75. dakikada Amine El Ouazzani'nin golüyle farkı bire indirse de Marsilya'nın cevabı gecikmedi.

SON DAKİKALARDA FARK AÇILDI

Marsilya, 83. dakikada Amine Harit'in golüyle skoru 4-2 yaptı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Igor Paixao sahneye çıktı ve 85. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi: 5-2.

MARSİLYA 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Marsilya, Ligue 1'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyete ulaşarak puanını 9'a yükseltti. Angers ise 7 maç sonunda 7 puanda kaldı.

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