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Selçuk İnan: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, kaçırdıkları fırsatlara dikkat çekerek Bruno Petkovic'in 2-3 hafta içinde takıma dönmesini beklediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 19:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz'
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 kaybeden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, zorlu geçmesini bekledikleri müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ve hafta boyunca bunun üzerine çalıştıklarını belirtti.

Hafta boyunca çalıştıkları yerden gol yediklerini anlatan İnan, "Kornerden, bir taç dönüşü, bir korner golü yedik. Aslında maça iyi başlamıştık. Yüksek toplarla bizi biraz zorladılar, akabinde golü yedik. Maça tutunmaya çalıştık. Pozisyonlarımız vardı. Topa daha fazla sahip olan taraf bizdik, 1-1'i yakalayabilirdik. Bir iki tane net pozisyona da girdik ama değerlendiremedik. Neticesinde de uzaktan bir golle 2-0 oldu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama en nihayetinde maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

İnan, maçlara agresif başlayamadıklarını ve oyuncularıyla da bunu değerlendirdiklerini belirterek özellikle iç saha maçlarında taraftarlarının desteğiyle daha etkili bir başlangıç yapabilmek için çalışmaları gerektiğini, gol bulmaya yaklaştıkları anlarda kalelerinde gördükleri golün ise takımın direncini kırdığını ifade etti.

Sakatlığı devam eden Bruno Petkovic'in son durumu hakkındaki soru üzerine İnan,"Bruno Petkovic bizim sözleşmeli oyuncumuz. Tedavi süreci devam ediyor. Salı ya da çarşamba günü planladığımız tedavisi sona eriyor. Ondan sonra kendi bireysel antrenmanlarına başlıyor. Yaklaşık 2-3 hafta sonra da bence aramızda olur. Şu andaki beklentimiz, gidişat bu yönde." diye konuştu.

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