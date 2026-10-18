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İran'da Tebriz Traktör takımı, "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan ayrıldı

İran'da Tebriz Traktör, Melvan deplasmanında ırkçı tezahüratlar nedeniyle sahadan çekilirken kulüp başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın 3-0 hükmen mağlubiyetle tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi.

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calendar 18 Ekim 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 21:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İran'da Tebriz Traktör takımı, 'ırkçı tezahürat' nedeniyle sahadan ayrıldı
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İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör'ün, Melvan deplasmanında "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan çekildiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi.

Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi.

Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi.

İranlı Başkan Zenozi, "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil." dedi.

Traktör Kulübü'nün sahibi olarak federasyona çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

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