Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş derbisi öncesinde katıldığı Takım Oyunu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. A Spor'da yayımlanan programa bağlanan Doğan, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.
Bordo-mavili kulübün başkanı, derbiyi kazanacaklarına inandığını belirtirken hakem kararları ve Türk futbolundaki adalet tartışmaları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEŞİKTAŞ'I YENERİZ!"
Galatasaray karşılaşması öncesinde olduğu gibi Beşiktaş derbisinin sonucuna ilişkin de kendinden emin konuşan Ertuğrul Doğan, maçın skoruna yönelik soruya "Yeneriz" yanıtını verdi.
Takımdaki morallerin yüksek olduğunu belirten Doğan, hafta içinde alınan galibiyetin ardından Beşiktaş maçına hazırlandıklarını söyledi.
"TRABZON ŞEHRİ MAÇI BEKLİYOR"
Trabzonspor taraftarına seslenen Ertuğrul Doğan, şehirde derbi heyecanının yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Moraller iyi. Hafta arasında da güzel bir galibiyet aldık. Trabzon şehri maçı bekliyor. Dünyanın en büyük şehir takımı, yine çok önemli bir maça çıkacak. Dünyanın en büyük şehir taraftarı da maça hazır."
Taraftarların karşılaşma boyunca takımlarına destek vereceğine inandığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık taraftarlarımızla aramızda konuşuyoruz. Ben gerekli mesajları veriyorum, onlar da beni gayet iyi anlıyor. Trabzonspor taraftarının yine maçın içinde olacağı, coşkusunu göstereceği ve takımıyla beraber hareket edeceği bir maç olacak. Eminim ki hep beraber çok güzel bir zafer yaşayacağız."
"ESNAFIMIZ DÜKKANLARINI ERKENDEN KAPATSIN"
Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlerin tamamen dolmasını isteyen Doğan, şehirdeki esnafa ve yerel yöneticilere de çağrıda bulundu.
"Tüm taraftarlarımızı, tüm yurttaşlarımızı maçı beklemeye davet ediyorum. Şehirdeki esnafımız dükkanlarını erkenden kapatsın. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın da maça gelecek olanlara anlayışlı davranacaklarından eminim. Maç öncesinde stadımızı tamamen dolduralım ve hep beraber inşallah çok güzel bir galibiyete imza atalım."
"FUTBOLDA YASAK İŞİ KADAR SAÇMA BİR ŞEY BİLMİYORUM"
Beşiktaş taraftarlarının deplasman tribününde yer alacak olmasını değerlendiren Trabzonspor Başkanı, futboldaki deplasman yasaklarına karşı olduğunu ifade etti.
İki kulüp arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Doğan, şu açıklamada bulundu:
"Şöyle söyleyeyim, futbolda yasak işi kadar saçma bir şey bilmiyorum. Hangi çağdayız artık? Beşiktaş camiası bizim için değerli bir camia. Beşiktaş taraftarları yarın tribünde olacak. Biz de Beşiktaş yönetimini ve başkanını en güzel şekilde misafir edeceğiz. Taraftarlarını da en güzel şekilde ağırlayacağız."
Doğan, karşılaşmanın centilmence geçmesini temenni ederek, "İki tarafın da centilmence mücadele ettiği, hak edenin kazandığı ve hakemin maçın içine girmediği güzel bir karşılaşma olsun" ifadelerini kullandı.
"HAKEM HATALARINDAN EN FAZLA MAĞDUR OLAN TAKIM TRABZONSPOR"
Beşiktaş karşılaşmasına Cihan Aydın'ın atanmasının ardından sosyal medyada oluşan tepkilere de değinen Doğan, Trabzonspor'un uzun yıllardır hakem kararları nedeniyle mağduriyet yaşadığını savundu.
Doğan, hakem yönetimine ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
"O tepkileri ben de gördüm. Neden olduğunu da biliyoruz. Şimdi doğrusu, hakem konusu Trabzonspor açısından baktığımız zaman yıllardır çektiğimiz bir çile. Hakem hatalarından en fazla mağdur olan takım Trabzonspor. Dört büyük takıma baktığımızda bu konuda açık ara öndeyiz. Bunu her zaman söylüyorum. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."
"HERKES SAHADA ADALET İSTİYOR"
Türk futbolunda hakem sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.
"Bu işin bir şekilde düzelmesi lazım. İnşallah yeni düzen, yeni sistem, yeni bir Merkez Hakem Kurulu ve yeni atamalarla birlikte artık adaletin sağlanması için bir şeyler yapılır. Tabii bunu yapacak olan biz değiliz, federasyon. İnşallah bu yönde adımlar atarlar. Çünkü herkes sahada adaletten bahsediyor. Takımları izleyenler de adalet istiyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir futbol ortamı bekliyorlar."
Trabzonspor'un hakem kararlarıyla galibiyet elde etmek istemediğini vurgulayan Doğan, VAR sisteminin de doğru işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Biz Trabzonspor olarak hiçbir zaman hakem sayesinde galibiyet almak istemeyiz. Diğer büyük takımlar da istemez. Dolayısıyla hakemin maçın içine karışmadığı, VAR'ın yanlış müdahalelerde bulunmadığı bir karşılaşma olsun."
"YILLARDIR AYNI TAKIMIN ALEYHİNE BU KADAR HATA YAPILABİLİR Mİ?"
Hakem kararlarının sürekli Trabzonspor aleyhine olduğunu öne süren Doğan, yaşananların artık yalnızca hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
"Ancak bugüne kadar baktığımızda hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. Maalesef bir noktadan sonra bunlara hata demek istemiyoruz. Fiziksel olarak bir hata ihtimali olabilir ama yıllardır aynı takımın aleyhine bu kadar hata yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?"
"BEN KASIT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Programda Ulaş Özdemir'in, Fenerbahçe karşılaşmasındaki bir penaltı pozisyonuyla Trabzonspor'un maçında yaşanan benzer bir pozisyona ilişkin farklı VAR kararlarını gündeme getirmesi üzerine Doğan'dan sert bir değerlendirme geldi.
Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesini eleştiren Trabzonspor Başkanı, "Enteresan demeyeceğim, kasıt var diyeceğim" ifadelerini kullandı.
VAR sisteminin uygulanışına yönelik eleştirilerini sürdüren Doğan, şunları söyledi:
"Bir kural netse VAR'ın başındaki kişi de buna göre hareket etmeli. VAR teknolojisi neden geldi? Bu tür pozisyonları incelemek için geldi. Hakemin gözünden kaçan bir durum olabilir ama VAR'daki kişi pozisyonu inceliyor."
Trabzonspor'un benzer pozisyonlarda aynı kararlarla karşılaşmadığını savunan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başka bir maçta benzer pozisyonda karar verilirken Trabzonspor haklı olduğunda neden aynı müdahale yapılmıyor? Benim anlatmak istediğim mücadele tam olarak bu. Bunu taraftarlarımıza açıklayamıyoruz. Sizin de burada oturup bu konuyu konuşmanızın bile bir izahı yok."
Doğan, söz konusu kararların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirterek, "Dolayısıyla burada başka bir durum yok mu? Ben kasıt olduğunu düşünüyorum" dedi.
"TRABZONSPOR'A KARŞI YAPILAN HAKSIZLIKLAR DEĞİŞMİYOR"
Programda Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanında yaklaşık çeyrek asırdır penaltı kullanmadığına ilişkin istatistiğin gündeme getirilmesi üzerine Ertuğrul Doğan, geçmişten bugüne değişen futbol yönetimlerine rağmen bordo-mavili kulübe yönelik haksızlıkların devam ettiğini ileri sürdü.
Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Federasyonlar değişti, federasyon başkanları değişti, kulüp başkanları değişti. Teknoloji değişti, VAR geldi, başka teknolojiler geldi. Ama değişmeyen tek bir şey var kardeşim: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar değişmiyor."
"ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'A ÇOK BÜYÜK BORCU VAR"
Açıklamalarının devamında Türk futboluna yönelik eleştirilerini sürdüren Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bordo-mavili camianın bu konudaki mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Bunun altını çiziyorum. Bu ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Bizler olduğumuz sürece, yani Trabzonsporlular olduğumuz sürece bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bizim burada konuştuğumuz yalnızca bir penaltı meselesi değil. Böyle bir şey olabilir mi Türk futbolunda?"
Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.
Bordo-mavili kulübün başkanı, derbiyi kazanacaklarına inandığını belirtirken hakem kararları ve Türk futbolundaki adalet tartışmaları hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEŞİKTAŞ'I YENERİZ!"
Galatasaray karşılaşması öncesinde olduğu gibi Beşiktaş derbisinin sonucuna ilişkin de kendinden emin konuşan Ertuğrul Doğan, maçın skoruna yönelik soruya "Yeneriz" yanıtını verdi.
Takımdaki morallerin yüksek olduğunu belirten Doğan, hafta içinde alınan galibiyetin ardından Beşiktaş maçına hazırlandıklarını söyledi.
"TRABZON ŞEHRİ MAÇI BEKLİYOR"
Trabzonspor taraftarına seslenen Ertuğrul Doğan, şehirde derbi heyecanının yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Moraller iyi. Hafta arasında da güzel bir galibiyet aldık. Trabzon şehri maçı bekliyor. Dünyanın en büyük şehir takımı, yine çok önemli bir maça çıkacak. Dünyanın en büyük şehir taraftarı da maça hazır."
Taraftarların karşılaşma boyunca takımlarına destek vereceğine inandığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık taraftarlarımızla aramızda konuşuyoruz. Ben gerekli mesajları veriyorum, onlar da beni gayet iyi anlıyor. Trabzonspor taraftarının yine maçın içinde olacağı, coşkusunu göstereceği ve takımıyla beraber hareket edeceği bir maç olacak. Eminim ki hep beraber çok güzel bir zafer yaşayacağız."
"ESNAFIMIZ DÜKKANLARINI ERKENDEN KAPATSIN"
Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlerin tamamen dolmasını isteyen Doğan, şehirdeki esnafa ve yerel yöneticilere de çağrıda bulundu.
"Tüm taraftarlarımızı, tüm yurttaşlarımızı maçı beklemeye davet ediyorum. Şehirdeki esnafımız dükkanlarını erkenden kapatsın. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın da maça gelecek olanlara anlayışlı davranacaklarından eminim. Maç öncesinde stadımızı tamamen dolduralım ve hep beraber inşallah çok güzel bir galibiyete imza atalım."
"FUTBOLDA YASAK İŞİ KADAR SAÇMA BİR ŞEY BİLMİYORUM"
Beşiktaş taraftarlarının deplasman tribününde yer alacak olmasını değerlendiren Trabzonspor Başkanı, futboldaki deplasman yasaklarına karşı olduğunu ifade etti.
İki kulüp arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Doğan, şu açıklamada bulundu:
"Şöyle söyleyeyim, futbolda yasak işi kadar saçma bir şey bilmiyorum. Hangi çağdayız artık? Beşiktaş camiası bizim için değerli bir camia. Beşiktaş taraftarları yarın tribünde olacak. Biz de Beşiktaş yönetimini ve başkanını en güzel şekilde misafir edeceğiz. Taraftarlarını da en güzel şekilde ağırlayacağız."
Doğan, karşılaşmanın centilmence geçmesini temenni ederek, "İki tarafın da centilmence mücadele ettiği, hak edenin kazandığı ve hakemin maçın içine girmediği güzel bir karşılaşma olsun" ifadelerini kullandı.
"HAKEM HATALARINDAN EN FAZLA MAĞDUR OLAN TAKIM TRABZONSPOR"
Beşiktaş karşılaşmasına Cihan Aydın'ın atanmasının ardından sosyal medyada oluşan tepkilere de değinen Doğan, Trabzonspor'un uzun yıllardır hakem kararları nedeniyle mağduriyet yaşadığını savundu.
Doğan, hakem yönetimine ilişkin eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
"O tepkileri ben de gördüm. Neden olduğunu da biliyoruz. Şimdi doğrusu, hakem konusu Trabzonspor açısından baktığımız zaman yıllardır çektiğimiz bir çile. Hakem hatalarından en fazla mağdur olan takım Trabzonspor. Dört büyük takıma baktığımızda bu konuda açık ara öndeyiz. Bunu her zaman söylüyorum. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."
"HERKES SAHADA ADALET İSTİYOR"
Türk futbolunda hakem sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Doğan, Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda adım atmasını beklediklerini söyledi.
"Bu işin bir şekilde düzelmesi lazım. İnşallah yeni düzen, yeni sistem, yeni bir Merkez Hakem Kurulu ve yeni atamalarla birlikte artık adaletin sağlanması için bir şeyler yapılır. Tabii bunu yapacak olan biz değiliz, federasyon. İnşallah bu yönde adımlar atarlar. Çünkü herkes sahada adaletten bahsediyor. Takımları izleyenler de adalet istiyor. Kimsenin hakkının yenmediği bir futbol ortamı bekliyorlar."
Trabzonspor'un hakem kararlarıyla galibiyet elde etmek istemediğini vurgulayan Doğan, VAR sisteminin de doğru işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Biz Trabzonspor olarak hiçbir zaman hakem sayesinde galibiyet almak istemeyiz. Diğer büyük takımlar da istemez. Dolayısıyla hakemin maçın içine karışmadığı, VAR'ın yanlış müdahalelerde bulunmadığı bir karşılaşma olsun."
"YILLARDIR AYNI TAKIMIN ALEYHİNE BU KADAR HATA YAPILABİLİR Mİ?"
Hakem kararlarının sürekli Trabzonspor aleyhine olduğunu öne süren Doğan, yaşananların artık yalnızca hata olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
"Ancak bugüne kadar baktığımızda hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. Maalesef bir noktadan sonra bunlara hata demek istemiyoruz. Fiziksel olarak bir hata ihtimali olabilir ama yıllardır aynı takımın aleyhine bu kadar hata yapılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi?"
"BEN KASIT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Programda Ulaş Özdemir'in, Fenerbahçe karşılaşmasındaki bir penaltı pozisyonuyla Trabzonspor'un maçında yaşanan benzer bir pozisyona ilişkin farklı VAR kararlarını gündeme getirmesi üzerine Doğan'dan sert bir değerlendirme geldi.
Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesini eleştiren Trabzonspor Başkanı, "Enteresan demeyeceğim, kasıt var diyeceğim" ifadelerini kullandı.
VAR sisteminin uygulanışına yönelik eleştirilerini sürdüren Doğan, şunları söyledi:
"Bir kural netse VAR'ın başındaki kişi de buna göre hareket etmeli. VAR teknolojisi neden geldi? Bu tür pozisyonları incelemek için geldi. Hakemin gözünden kaçan bir durum olabilir ama VAR'daki kişi pozisyonu inceliyor."
Trabzonspor'un benzer pozisyonlarda aynı kararlarla karşılaşmadığını savunan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başka bir maçta benzer pozisyonda karar verilirken Trabzonspor haklı olduğunda neden aynı müdahale yapılmıyor? Benim anlatmak istediğim mücadele tam olarak bu. Bunu taraftarlarımıza açıklayamıyoruz. Sizin de burada oturup bu konuyu konuşmanızın bile bir izahı yok."
Doğan, söz konusu kararların tesadüf olmadığını düşündüğünü belirterek, "Dolayısıyla burada başka bir durum yok mu? Ben kasıt olduğunu düşünüyorum" dedi.
"TRABZONSPOR'A KARŞI YAPILAN HAKSIZLIKLAR DEĞİŞMİYOR"
Programda Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanında yaklaşık çeyrek asırdır penaltı kullanmadığına ilişkin istatistiğin gündeme getirilmesi üzerine Ertuğrul Doğan, geçmişten bugüne değişen futbol yönetimlerine rağmen bordo-mavili kulübe yönelik haksızlıkların devam ettiğini ileri sürdü.
Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Federasyonlar değişti, federasyon başkanları değişti, kulüp başkanları değişti. Teknoloji değişti, VAR geldi, başka teknolojiler geldi. Ama değişmeyen tek bir şey var kardeşim: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar değişmiyor."
"ÜLKE FUTBOLUNUN TRABZONSPOR'A ÇOK BÜYÜK BORCU VAR"
Açıklamalarının devamında Türk futboluna yönelik eleştirilerini sürdüren Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bordo-mavili camianın bu konudaki mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Bunun altını çiziyorum. Bu ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Bizler olduğumuz sürece, yani Trabzonsporlular olduğumuz sürece bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bizim burada konuştuğumuz yalnızca bir penaltı meselesi değil. Böyle bir şey olabilir mi Türk futbolunda?"
Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.