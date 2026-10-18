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Antalyaspor, İstanbul'dan 3 puanla döndü!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Ahmet Sağat ve Sander van de Streek kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 21:22
Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor, İstanbul'dan 3 puanla döndü!
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Antalyaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA AHMET SAĞAT SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 24. dakikasında Ahmet Sagat'ın kaydettiği golle Antalyaspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Akdeniz temsilcisi soyunma odasına üstün gitti.

VAN DE STREEK SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda farkı artırmak isteyen Antalyaspor, 67. dakikada Sander van de Streek'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. 

AYTAÇ KARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

İstanbulspor'da Aytaç Kara, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ANTALYASPOR 18 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Antalyaspor, ligdeki 11. maçında 18 puana ulaştı ve puan tablosunda 6. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 5 puanda kalarak 19. sıradaki yerini korudu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Emre Doğu, Abdullah Özcan

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Dk. 74 Berk Ali Nizam), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Iliev (Dk. 71 Ali Akman), Dijlan Aydın, Mendy, Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 64 Aytaç Kara), Mustafa Sol (Dk. 72 Fall)

Antalyaspor: Pseftis, Bünyamin Balcı, Buğra Tivsiz, Nzaba, Samet Karakoç, Ceesay, Mevlüt Şimşek (Dk. 69 Soner Dikmen), Pedrinho (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 83 Samet Yalçın), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Veysel Sarı), Ahmet Sağat (Dk. 83 Chehaima)

Goller: Dk. 25 Ahmet Sağat, Dk. 67 Van de Streek (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Aytaç Kara (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 25 Ahmet Sağat, Dk. 26 Ceesay (Antalyaspor), Dk. 29 Yusuf Ali Özer, Dk. 36 Emrecan Uzunhan, Dk. 81 Mendy (İstanbulspor)

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