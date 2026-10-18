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Atila Gerin: "2 puan kaybettik ama telafi ederiz"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalan Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, son dakikada yedikleri golle puan kaybettikleri için üzgün olduğunu ancak kayıpları telafi edeceklerine inandığını söyledi.

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calendar 18 Ekim 2026 21:43
Atila Gerin: '2 puan kaybettik ama telafi ederiz'
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalan Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Maalesef 2 puan kaybettik, o yönden çok üzgünüm fakat bu 2 puanları çok telafi ederiz. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Lig uzun maraton." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, son dakikada yenilen golle 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu ancak oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve oyun performansından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rakibinin savunma ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıktığını belirten Gerin, lider konumundaki bir takımın Kayserispor karşısında bu denli savunma odaklı bir anlayışı benimsemesinin, takımının sahada doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Takımın istatistiksel açıdan da etkili bir performans sergilediğini dile getiren Gerin, "Kolay değil. Yüzde 75 topa sahip olup 650 pas, yüzde 90 isabet ve rakibin ürettiği gol pozisyonunun 3 katı gol pozisyonu üretmek. Bunlar hakikaten öyle konuşmayla falan olacak işler değil. Çocuklar inanılmaz bir reaksiyon verdi. Doğru işler yaptılar ki değişimlerde mevkisi olmayan oyuncuları bile kullandık. Maalesef 2 puan kaybettik o yönden çok üzgünüm fakat bu 2 puanları çok telafi ederiz. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Lig uzun maraton." diye konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden Gerin, rakibin öne geçtiği bölümde dahi tribünlerin takımı desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek taraftarların oyuncuları maç boyunca ayakta tuttuğunu sözlerine ekledi.

 

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