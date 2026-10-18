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Fenerbahçe arsaVev ilk kez puan kaybetti

Fenerbahçe arsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybetti ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe arsaVev ilk kez puan kaybetti
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile Fenerbahçe arsaVev 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekovaspor, Princella Adubea'nın 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe arsaVev, Yağmur Uraz'ın 79. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın son bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe arsaVev, bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 13 puana ulaştı. Yüksekovaspor ise puanını 9 yaptı. 

Fenerbahçe arsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta maçında Haymana Spor Kulübü'nü konuk edecek. Yüksekovaspor ise Giresun Sanayispor'a konuk olacak.

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