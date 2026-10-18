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Manchester United'ın yüzü gülmüyor!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Leeds United ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın yüzü gülmüyor!
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Leeds United deplasmanına konuk oldu. Elland Road'daki mücadele 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester United, 35. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Leeds United, 51. dakikada Dominik Calvert-Lewin ile Manchester United'a cevap verdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 7, Leeds United ise 10 puana yükseldi.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Leeds United, Sunderland deplasmanına gidecek.

MANU GALİBİYETE HASRET!

Leeds United beraberliğiyle Manchester United'ın galibiyet özlemi sürdü. Michael Carrick'in ekibi, bu sezon ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Ipswich Town karşısında almıştı. Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

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