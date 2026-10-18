İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Leeds United deplasmanına konuk oldu. Elland Road'daki mücadele 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester United, 35. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Leeds United, 51. dakikada Dominik Calvert-Lewin ile Manchester United'a cevap verdi.
Bu sonucun ardından Manchester United 7, Leeds United ise 10 puana yükseldi.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Leeds United, Sunderland deplasmanına gidecek.
MANU GALİBİYETE HASRET!
Leeds United beraberliğiyle Manchester United'ın galibiyet özlemi sürdü. Michael Carrick'in ekibi, bu sezon ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Ipswich Town karşısında almıştı. Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Manchester United 7, Leeds United ise 10 puana yükseldi.
Manchester United, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Leeds United, Sunderland deplasmanına gidecek.
MANU GALİBİYETE HASRET!
Leeds United beraberliğiyle Manchester United'ın galibiyet özlemi sürdü. Michael Carrick'in ekibi, bu sezon ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Ipswich Town karşısında almıştı. Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.
MANCHESTER UNITED KAZANAMIYOR ❌0-1 Manchester City ❌2-3 Brighton ⭕1-1 Fulham ⭕1-1 Tottenham ❌2-0 Atletico Madrid ⭕1-1 Leeds United
— Sporx (@sporx) October 18, 2026