İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The City Ground'da oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.
Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 1 mağlubiyeti olan Arsenal, 6. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükselerek 2. sıraya yerleşti.
Üst üste 3, toplamda ise 4. mağlubiyetini alan Nottingham Forest ise 5 puanla 18. sırada konumlandı.
Arsenal, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, sonrasında ise Premier Lig'in 8. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Everton'ı ağırlayacak.
Nottingham Forest ise bir sonraki maçında ligde 23 Ekim Cuma günü, deplasmanda Ipswich Town ile kozlarını paylaşacak.
Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 1 mağlubiyeti olan Arsenal, 6. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükselerek 2. sıraya yerleşti.
Üst üste 3, toplamda ise 4. mağlubiyetini alan Nottingham Forest ise 5 puanla 18. sırada konumlandı.
Arsenal, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, sonrasında ise Premier Lig'in 8. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Everton'ı ağırlayacak.
Nottingham Forest ise bir sonraki maçında ligde 23 Ekim Cuma günü, deplasmanda Ipswich Town ile kozlarını paylaşacak.
🏴 Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında 80. dakikada Noni Madueke'nin attığı golle 1-0 kazandı! ✅ 6. galibiyet 📈 18 puan 🥈 2. sıra https://t.co/2jIJbPJd8j
— Sporx (@sporx) October 18, 2026