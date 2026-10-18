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Madueke, Arsenal'e 80'de hayat verdi!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 20:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Madueke, Arsenal'e 80'de hayat verdi!
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The City Ground'da oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.

Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü, 80. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 1 mağlubiyeti olan Arsenal, 6. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükselerek 2. sıraya yerleşti.

Üst üste 3, toplamda ise 4. mağlubiyetini alan Nottingham Forest ise 5 puanla 18. sırada konumlandı.

Arsenal, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak. Mikel Arteta'nın öğrencileri, sonrasında ise Premier Lig'in 8. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Everton'ı ağırlayacak.

Nottingham Forest ise bir sonraki maçında ligde 23 Ekim Cuma günü, deplasmanda Ipswich Town ile kozlarını paylaşacak.

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