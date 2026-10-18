Can Güçer: '1 puana çok sevinemedik'

Batman Petrolspor'un yardımcı antrenörü Can Güçer, Metro Holding Kayserispor maçından 1 puan almalarından dolayı çok sevinemediklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını ifade eden Güçer, oyuncularının son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadığını dile getirdi.
Takım arkadaşlarını emeklerinden dolayı tebrik eden Güçer, "İlk yarıda oyun planımız gerçekten iyi bir şekilde işlerken maalesef ikinci yarıda, rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu. Ama biz önümüze bakacağız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu grubuna, hepsinin ayağına sağlık. Bundan sonraki süreçte de daha iyi bir Batman Petrolspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşlarını emeklerinden dolayı tebrik eden Güçer, "İlk yarıda oyun planımız gerçekten iyi bir şekilde işlerken maalesef ikinci yarıda, rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu. Ama biz önümüze bakacağız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu grubuna, hepsinin ayağına sağlık. Bundan sonraki süreçte de daha iyi bir Batman Petrolspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.