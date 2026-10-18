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Trabzonspor, Merkezefendi deplasmanında kazandı!

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 75-70 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 15:49
Haber: Sporx.com
Trabzonspor, Merkezefendi deplasmanında kazandı!
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Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çekişmeli geçen mücadeleyi 75-70 kazanan bordo-mavililer, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

TRABZONSPOR'DA KEENE ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Marcus Keene, 16 sayı, 3 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Trabzonspor: Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel eşlik etti.

BAILEY JR.'IN 20 SAYISI YETMEDİ

Ev sahibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Victor Bailey Jr., 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4 mağlubiyeti önleyemedi.

TRABZONSPOR'DAN ÜÇ SAYILIK ATIŞLARDA YÜZDE 50 İSABET

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans sergileyen Trabzonspor, 28 denemenin 14'ünde isabet bularak yüzde 50'lik başarı oranına ulaştı.

TRABZONSPOR İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Trabzonspor, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyete ulaşarak 10. sırada yer aldı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 13. sırada kaldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4

Trabzonspor: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel

 

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