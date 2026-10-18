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Barcelona'ya en çok Galatasaray direndi!

Bu sezon Barcelona'ya karşı oynanan 11 maçta en uzun süre önde kalan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 15 dakika boyunca üstünlüğünü korurken Rayo Vallecano 7, Sevilla ise 3 dakika önde kalabildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 20:14
Fotoğraf: AA
Barcelona'ya en çok Galatasaray direndi!
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Barcelona, bu sezon karşılaştığı rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, Galatasaray'ın Katalan ekibine karşı gösterdiği direnç öne çıktı. Barcelona'ya karşı oynanan 11 maçta rakipleri arasında en uzun süre önde kalan takım Galatasaray oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta oynanan mücadelede Barcelona karşısında 15 dakika boyunca üstünlüğünü korudu. Rayo Vallecano 7 dakika, Sevilla ise yalnızca 3 dakika önde kalabildi.

GALATASARAY 15 DAKİKA ÖNDE KALDI

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Batagov'un golüyle öne geçti. Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği sağladı.

Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi'nin golleriyle skoru 4-1'e getiren Barcelona, RAMS Park'tan galibiyetle ayrıldı. Ancak Galatasaray, bu sezon Barcelona'ya karşı oynanan 11 maçta en uzun süre önde kalan takım olmayı başardı.

RAYO VALLECANO 7 DAKİKA ÖNDE KALDI

Rayo Vallecano, Barcelona deplasmanında oynadığı karşılaşmada 12. dakikada Camello'nun golüyle öne geçti. Katalan ekibi, 19. dakikada Raphinha ve 21. dakikada Lamine Yamal ile skoru lehine çevirdi.

Lejeune'nin kendi kalesine attığı golle farkı açan Barcelona karşısında Camello, 59. dakikada yeniden sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Raphinha'nın 71. dakikada ve Lamine Yamal'ın 90. dakikada attığı gollerle Barcelona, mücadeleyi 5-2 kazandı.

Rayo Vallecano, bu karşılaşmada 7 dakika boyunca önde kaldı.

SEVILLA SADECE 3 DAKİKA ÜSTÜNLÜĞÜ KORUDU

Sevilla ise sahasında Barcelona'yı konuk ettiği mücadelede 19. dakikada Fofana'nın golüyle öne geçti. Barcelona'nın cevabı yalnızca 3 dakika sonra Raphinha'dan geldi.

Brezilyalı yıldız, 52. ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak Barcelona'nın galibiyetinde başrol oynadı. Sevilla, karşılaşmada yalnızca 3 dakika üstünlüğünü koruyabildi.

GALATASARAY ZİRVEDE

Barcelona'ya karşı oynanan 11 maçta rakiplerin önde kaldığı süreler şöyle sıralandı:

  • Galatasaray: 15 dakika
  • Rayo Vallecano: 7 dakika
  • Sevilla: 3 dakika
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