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İpek Öz, Bulgaristan'da şampiyon!

Milli tenisçi İpek Öz, Bulgaristan'daki turnuvada şampiyon oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İpek Öz, Bulgaristan'da şampiyon!
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İpek Öz, 6 numaralı seribaşı olarak katıldığı Eski Zağra Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde 8 numaralı seribaşı Çek Alena Kovackova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulgaristan'ın Eski Zağra kentinde düzenlenen 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 320 numarası İpek ile klasmanın 340. basamağındaki Kovackova karşılaştı.

27 yaşındaki milli tenisçi, toprak korttaki turnuvanın finalini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanarak bu yıl ilk, kariyerindeki 6'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.

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