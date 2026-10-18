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Galatasaray Çağdaş Faktoring doludizgin! 3'te 3 yaptılar

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Emlak Konut'u 73-67 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 16:16 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 16:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring doludizgin! 3'te 3 yaptılar
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Emlak Konut'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar, 73-67'lik skorla kazandı.

Frederic Dusart yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Furkan Keseratar, Metehan Alaçam, Yavuzhan Kürşat Aydın

Emlak Konut: Nehir Ulufer 8, Kunaiyi-Akpanah 4, Ceren Akpınar 9, Allen 10, Mavunga 20, Zeynep Çelik, Lelik 12, Penna 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Nelson-Ododa 16, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 9, Kuier 17, Şevval Akalan 6, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Elif Bayram 2, Hof 2

1. Periyot: 25-18

Devre: 40-32

3. Periyot: 53-54

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