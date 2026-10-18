Galatasaray Çağdaş Faktoring doludizgin! 3'te 3 yaptılar

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Emlak Konut'a konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar, 73-67'lik skorla kazandı.
Frederic Dusart yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Furkan Keseratar, Metehan Alaçam, Yavuzhan Kürşat Aydın
Emlak Konut: Nehir Ulufer 8, Kunaiyi-Akpanah 4, Ceren Akpınar 9, Allen 10, Mavunga 20, Zeynep Çelik, Lelik 12, Penna 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Nelson-Ododa 16, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 9, Kuier 17, Şevval Akalan 6, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Elif Bayram 2, Hof 2
1. Periyot: 25-18
Devre: 40-32
3. Periyot: 53-54
Frederic Dusart yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaptı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Furkan Keseratar, Metehan Alaçam, Yavuzhan Kürşat Aydın
Emlak Konut: Nehir Ulufer 8, Kunaiyi-Akpanah 4, Ceren Akpınar 9, Allen 10, Mavunga 20, Zeynep Çelik, Lelik 12, Penna 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Nelson-Ododa 16, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 9, Kuier 17, Şevval Akalan 6, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Elif Bayram 2, Hof 2
1. Periyot: 25-18
Devre: 40-32
3. Periyot: 53-54