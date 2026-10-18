Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor

Beşiktaş'ta milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kocaelispor'a karşı Tiago Djalo-Emirhan Topçu ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Emmanuel Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.
Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.
Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.