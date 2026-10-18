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Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor deplasmanında savunmayı yeniden değiştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 12:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor
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Beşiktaş'ta milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaelispor'a karşı Tiago Djalo-Emirhan Topçu ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Emmanuel Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.

Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.  

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