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Italiano'dan Trabzonspor maçı öncesi futbolcularına mesaj!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor deplasmanı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 14:21
Haber: Takvim
Italiano'dan Trabzonspor maçı öncesi futbolcularına mesaj!
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, kritik mücadele öncesinde futbolcularıyla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan çalıştırıcının, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim karşısında alınan 3-2'lik galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyuncularından aynı performansı Trabzonspor karşısında da göstermelerini istediği öğrenildi.

"AYNI OYUNU DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

48 yaşındaki teknik direktörün, futbolcularına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Daha önce de deplasmanda iyi oynayıp kazandığımız maçlar oldu ama Hoffenheim karşısında sezonun en iyi deplasman performanslarımızdan birini oynadık. Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacağız. O maçta da bu oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyor beyler."

DEPLASMAN PERFORMANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon aldığı iki mağlubiyeti de deplasmanda yaşadı.

Hoffenheim karşısında elde ettiği galibiyetle moral bulan siyah-beyazlılar, Trabzonspor deplasmanında da kazanarak dış sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği idman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanı savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı.

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