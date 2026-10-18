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Chelsea'de Emiliano Martinez ameliyat oldu: "Birkaç haftaya döneceğim"

Chelsea'nin Everton ile oynadığı maçta çenesi kırılan Emiliano Martinez, geçirdiği ameliyatın başarılı olduğunu açıkladı. Arjantinli kaleci, birkaç hafta içinde sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 13:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'de Emiliano Martinez ameliyat oldu: 'Birkaç haftaya döneceğim'
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Chelsea'nin Premier Lig'de Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Emiliano Martinez'den açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cumartesi günü oynanan mücadelenin ikinci yarısının son bölümünde Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile hava topu mücadelesinde çarpışan 34 yaşındaki kaleci, çenesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.



Martinez'e yapılan müdahale nedeniyle oyun dokuz dakika dururken, Arjantinli file bekçisi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından Martinez'in stadyumdan ayrılırken bilincinin açık olduğunu söylemişti.

Pazar sabahı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Martinez, şu ifadeleri kullandı:

"Mesaj gönderen herkese teşekkür ederim. Ameliyat iyi geçti. En önemlisi kazanmamız ve gol yemememiz. Birkaç hafta içinde geri döneceğiz."



PETR CECH'İN SAKATLIĞINI HATIRLATTI

Martinez'in yaşadığı olay, birçok Chelsea taraftarına Petr Cech'in Ekim 2006'da Reading ile oynanan lig maçında geçirdiği ağır sakatlığı hatırlattı.

O dönem Chelsea'nin kalesini koruyan Cech, Stephen Hunt ile çarpışmasının ardından kafatasında çökme kırığı yaşamıştı.

Çek milli kaleci, bu sakatlık nedeniyle kariyerinin geri kalanında ragbi oyuncularının kullandığı türden koruyucu bir başlıkla sahaya çıkmıştı.

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