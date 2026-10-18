Aras Kargo'dan deplasmanda galibiyet!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Cihan Türker
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, Mayer (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Buket Yılmaz, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)
Aras Kargo: Lila Şengün, Ceren Nur Domaç, Kalandadze, Gamboa, Anthouil, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, May, Defne Başyolcu, Bengüsu Aygün)
Setler: 25-22, 21-25, 20-25, 23-25
Süre: 126 Dakika (31, 29, 33, 33)
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Cihan Türker
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, Mayer (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Buket Yılmaz, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)
Aras Kargo: Lila Şengün, Ceren Nur Domaç, Kalandadze, Gamboa, Anthouil, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, May, Defne Başyolcu, Bengüsu Aygün)
Setler: 25-22, 21-25, 20-25, 23-25
Süre: 126 Dakika (31, 29, 33, 33)