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Aras Kargo'dan deplasmanda galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo'dan deplasmanda galibiyet!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Cihan Türker

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, Mayer (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Buket Yılmaz, Berrak Deniz Kakaşçı, Aylin Toktamış, Alonzo)

Aras Kargo: Lila Şengün, Ceren Nur Domaç, Kalandadze, Gamboa, Anthouil, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, May, Defne Başyolcu, Bengüsu Aygün)

Setler: 25-22, 21-25, 20-25, 23-25

Süre: 126 Dakika (31, 29, 33, 33)

 

 

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