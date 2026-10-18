Barcelona'da Eric Garcia ve Kounde şoku!

Barcelona, Eric Garcia ve Jules Kounde'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Eric Garcia'nın sağ uyluğundaki rektus femoris kasında sakatlık tespit edildiği ve İspanyol futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
Jules Kounde'nin ise sol ayak bileğinde burkulma yaşadığı bildirildi. Fransız savunmacının, Barcelona'nın PSG ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
KOUNDE'NİN EL CLASICO'DAKİ DURUMU BELİRSİZ
Barcelona'da Jules Kounde'nin 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun El Clasico'daki durumunun tedavi sürecindeki gelişmelere bağlı olduğu ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Eric Garcia'nın sağ uyluğundaki rektus femoris kasında sakatlık tespit edildiği ve İspanyol futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
Jules Kounde'nin ise sol ayak bileğinde burkulma yaşadığı bildirildi. Fransız savunmacının, Barcelona'nın PSG ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
KOUNDE'NİN EL CLASICO'DAKİ DURUMU BELİRSİZ
Barcelona'da Jules Kounde'nin 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun El Clasico'daki durumunun tedavi sürecindeki gelişmelere bağlı olduğu ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE