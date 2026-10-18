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Barcelona'da Eric Garcia ve Kounde şoku!

Barcelona'da Eric Garcia ve Jules Kounde, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak. Eric Garcia'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken Kounde'nin El Clasico'daki durumu belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Eric Garcia ve Kounde şoku!
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Barcelona, Eric Garcia ve Jules Kounde'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Eric Garcia'nın sağ uyluğundaki rektus femoris kasında sakatlık tespit edildiği ve İspanyol futbolcunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

Jules Kounde'nin ise sol ayak bileğinde burkulma yaşadığı bildirildi. Fransız savunmacının, Barcelona'nın PSG ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

KOUNDE'NİN EL CLASICO'DAKİ DURUMU BELİRSİZ

Barcelona'da Jules Kounde'nin 25 Ekim Pazar günü Real Madrid ile oynanacak El Clasico'da forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun El Clasico'daki durumunun tedavi sürecindeki gelişmelere bağlı olduğu ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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