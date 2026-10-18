Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 yenilen sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında kazanarak ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti.
GREENWOOD PENALTI KAÇIRDI!
Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede etkili pozisyonlar üretti.
Levent Mercan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından incelenen pozisyonda topun rakip oyuncudan geldiği değerlendirilerek penaltı kararı geçerli sayıldı.
Topun başına geçen Mason Greenwood'un vuruşunu Alanyaspor kalecisi Victor kurtardı. Dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara gönderse de ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOL!
Fenerbahçe, aradığı golü 40. dakikada buldu.
Levent Mercan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa dokunan Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.
KEREM VE MURIQI FARKI ARTIRDI!
İkinci yarıda da hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, oyuna sonradan dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi de rakip fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.
FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET!
Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Böylece Fenerbahçe, ligdeki son üç karşılaşmasında 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti.
GREENWOOD PENALTI KAÇIRDI!
Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda rakip kalede etkili pozisyonlar üretti.
Levent Mercan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi. Yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından incelenen pozisyonda topun rakip oyuncudan geldiği değerlendirilerek penaltı kararı geçerli sayıldı.
Topun başına geçen Mason Greenwood'un vuruşunu Alanyaspor kalecisi Victor kurtardı. Dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara gönderse de ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
LUKAKU'DAN FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOL!
Fenerbahçe, aradığı golü 40. dakikada buldu.
Levent Mercan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa dokunan Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.
KEREM VE MURIQI FARKI ARTIRDI!
İkinci yarıda da hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, oyuna sonradan dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi de rakip fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.
FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET!
Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Böylece Fenerbahçe, ligdeki son üç karşılaşmasında 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.