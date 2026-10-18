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A Milli Takım'da iki aday: Abdullah Avcı ve Samet Aybaba

A Milli Takım için arayışlarına devam eden TFF'de Abdullah Avcı ismi ön plana çıktı. Samet Aybaba da C planı olarak listede yer alıyor.

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calendar 18 Ekim 2026 09:37
Haber: Sabah
A Milli Takım'da iki aday: Abdullah Avcı ve Samet Aybaba
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABDULLAH AVCI ÖN PLANA ÇIKTI

İlk etapta Shakhtar Donetsk'in başarılı hocası Arda Turan'a teklif götürüldü. Ancak genç çalıştırıcı, şu an için Shakhtar'ı bırakamayacağını TFF yönetimine iletirken diğer aday olarak Abdullah Avcı'nın ismi öne çıktı.

C PLANI SAMET AYBABA

TFF yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi. Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa karşılaşmaları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.

"ŞU ANDA BİR ŞEY YOK"

Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta içi A Milli Takım iddialarıyla ilgili konuşmuştu.

"Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." diyen Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." sözlerini sarf etmişti.  

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