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Besnik Hasi: "Buna ihtiyacımız vardı"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Ko

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 20:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Besnik Hasi: 'Buna ihtiyacımız vardı'
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, 3 puan için mutlu olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasi, kendileri için önemli galibiyetlerden biri olduğunu dile getirdi.

Sakatlıklardan dolayı geçen hafta iki puan bıraktıklarını belirten Hasi, bu nedenle üzerlerinde bir baskı hissettiklerini ifade etti.

Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren Hasi, şunları kaydetti:

"Defansta çok güçlüler. Geçişleri çok iyi yapıyorlardı, ani atağa kalkmaya çalışıyorlardı. Bütün bunlar bu galibiyeti daha da önemli hale getirdi diyebiliriz. İlk 20 dakika içerisinde iyi başladığımız ama sonrasında enerjiyi devam ettiremediğimiz bir maç oldu. Enerjiyi devam ettirmemiz gerekiyor. Çok büyük alanlar verdik. İkinci yarıda o enerjiyi tersine çevirmemiz gerekiyordu. İki tane de büyük şans kaçırdık, onları atsaydık farklı olabilirdi. Rakip kontra atağa çıkıyordu. Sadece bunu yapıyorlardı, başka hiçbir şey yapmadılar. 3 puan için çok mutluyum. Hak ettiğimizi söyleyebilirim. Buna ihtiyacımız vardı."

Hasi, çok büyük bir kadrosunun olmamasına rağmen her maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti.

Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu söyleyen Hasi, şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda oynamak da çok farklı. Bütün takımlar birbirlerini yenme potansiyeline sahip. İki haftada iki galibiyet veya mağlubiyetle sıralamanın değişebileceğini bildik. Bizim odaklanmamız gerekiyor. Odaklanarak hazır hale gelmemiz gerekiyor. Şu anda ısınma süreci geçti. Artık gerçekten ligin tam başladığı zamana girdik. Çünkü takımlar ve oyuncular daha ciddi olacak."

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