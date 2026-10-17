3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Altay ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eskişehirspor 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Altay, 26. dakikada Oktay Özdede ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda açılan Eskişehirspor, 68. dakikada Beykan Şimşek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Atalay Yıldırım 74, 79 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, 14 puanla zirve takibini sürdürdü. 3 hafta aradan sonra yenilen Altay, 9 puanda kaldı.
Eskişehirspor, gelecek hafta Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek. Altay ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.
İkinci yarıda açılan Eskişehirspor, 68. dakikada Beykan Şimşek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Atalay Yıldırım 74, 79 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, 14 puanla zirve takibini sürdürdü. 3 hafta aradan sonra yenilen Altay, 9 puanda kaldı.
Eskişehirspor, gelecek hafta Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek. Altay ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.