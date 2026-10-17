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Eskişehirspor, İzmir'de farka koştu!

Eskişehirspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi son bölümde bulduğu gollerle 4-1 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 20:59
Haber: Sporx.com
Eskişehirspor, İzmir'de farka koştu!
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3. Lig 2. Grup 7. hafta maçında Altay ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eskişehirspor 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altay, 26. dakikada Oktay Özdede ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda açılan Eskişehirspor, 68. dakikada Beykan Şimşek'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Atalay Yıldırım 74, 79 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, 14 puanla zirve takibini sürdürdü. 3 hafta aradan sonra yenilen Altay, 9 puanda kaldı.

Eskişehirspor, gelecek hafta Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek. Altay ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.

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