İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Everton deplasmanına konuk oldu. Chelsea, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Pedro Neto attı. Portekizli yıldız, 46 ve 90. dakikalarda ağları havalandırdı.
Chelsea, bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 puana yükseldi. Premier Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Everton, 10 puanda kaldı.
Chelsea, ligin bir sonraki haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Everton, Arsenal deplasmanına konuk olacak.
MARTINEZ SAKATLANDI
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan maçta bir sakatlık yaşandı.
Chelsea kalesini koruyan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, 67. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Jarrad Branthwaite ile çarpıştı ve kafasına darbe aldı.
Martinez, bu darbenin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyundan çıktı. Chelsea'de oyundan çıkan Martinez yerine 75. dakikada Mike Penders oyuna dahil oldu.
Chelsea, bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 puana yükseldi. Premier Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Everton, 10 puanda kaldı.
Chelsea, ligin bir sonraki haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Everton, Arsenal deplasmanına konuk olacak.
MARTINEZ SAKATLANDI
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Chelsea arasında oynanan maçta bir sakatlık yaşandı.
Chelsea kalesini koruyan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, 67. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Jarrad Branthwaite ile çarpıştı ve kafasına darbe aldı.
Martinez, bu darbenin ardından oyuna devam edemedi ve sedyeyle oyundan çıktı. Chelsea'de oyundan çıkan Martinez yerine 75. dakikada Mike Penders oyuna dahil oldu.