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Galatasaray'da Okan Buruk için özel gün

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında 150. Süper Lig maçına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk için özel gün
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. lig maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen deneyimli teknik adam, başkent ekibiyle oynanan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın başında ligde 149 karşılaşmada görev yaptı.

149 MAÇTA 118 GALİBİYET

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 353 kez havalandırırken kalesinde 125 gol gördü.

Not: 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'a karşı hükmen kazanılan maçlar istatistiklere dahil edilmedi.

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