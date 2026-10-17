Galatasaray'da Okan Buruk için özel gün

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. lig maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen deneyimli teknik adam, başkent ekibiyle oynanan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın başında ligde 149 karşılaşmada görev yaptı.
149 MAÇTA 118 GALİBİYET
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 353 kez havalandırırken kalesinde 125 gol gördü.
Not: 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'a karşı hükmen kazanılan maçlar istatistiklere dahil edilmedi.
149 MAÇTA 118 GALİBİYET
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 353 kez havalandırırken kalesinde 125 gol gördü.
Not: 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'a karşı hükmen kazanılan maçlar istatistiklere dahil edilmedi.