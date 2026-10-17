Gençlerbirliği - Galatasaray: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde oynadığı 7 maçta 16 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanından üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği ise sonraki 5 maçında galibiyet elde edemedi. Başkent temsilcisi, milli ara sonrasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Bernd Storck yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.
11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Salih, Diabate, Gouveia, Luis, Tongya, Mendes
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da mücadelede görev alması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, devamındaki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Erzurumspor FK ile berabere kalan başkent ekibi, Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu.
Teknik direktör Metin Diyadin ile 6 Ekim'de yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, Alman teknik adam Bernd Storck ile anlaşma sağladı. Storck yönetimindeki ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında çıkış arayacak. Başkent temsilcisi, 8 puanla haftaya 13. sırada girdi.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla zirvede bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.
Okan Buruk'un öğrencileri, hafta içinde Barcelona karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyeti geride bırakarak ligde yeniden kazanmayı amaçlıyor. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında üç puan alması halinde liderlik yarışındaki avantajını korumaya çalışacak.
OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor. 2022-2023 sezonunda göreve gelen deneyimli teknik adam, tüm kulvarlarda Galatasaray'ın başında çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına da çıkacak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple ligde görev yaptığı 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Galatasaray 353 gol atarken, kalesinde 125 gol gördü.
GALATASARAY İKİLİ REKABETTE ÜSTÜN
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de geride kalan 100 karşılaşmada 101. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Önceki maçlarda sarı-kırmızılılar 57 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar 22 kez kazandı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 177 golüne Gençlerbirliği 104 golle karşılık verdi.
Ankara'da oynanan 50 lig maçında da Galatasaray üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı ekip başkentte 22 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 15 kez kazandı. 13 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 72, Gençlerbirliği ise 59 gol kaydetti.
SON 5 MAÇTA GALATASARAY KAZANDI
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 5 karşılaşmanın tamamını Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 16 gol atarken yalnızca 3 gol yedi.
Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 16 lig maçında da yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu süreçte 11 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, tek yenilgisini 9 Nisan 2018'de Ankara'da 1-0'lık skorla yaşadı.
Galatasaray'ın başkent temsilcisine karşı deplasmandaki son 10 lig maçında ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 12 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında rakibini aynı skorla mağlup etti.
Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında aldı. Başkent temsilcisi, iki sezonda da rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
GENÇLERBİRLİĞİ SON OLARAK 2018'DE KAZANDI
Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Süper Lig'de son olarak 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Alper Uludağ kaydetti.
Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra Galatasaray ile 5 Ekim 2019'da başkentte golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki 5 lig maçını kaybetti. Gençlerbirliği, ligdeki bu kötü seriye rağmen geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itmeyi başardı.
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde oynadığı 7 maçta 16 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanından üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği ise sonraki 5 maçında galibiyet elde edemedi. Başkent temsilcisi, milli ara sonrasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Bernd Storck yönetimindeki ilk maçından bir puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısında sürpriz yapmaya çalışacak.
11'LER
Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Salih, Diabate, Gouveia, Luis, Tongya, Mendes
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da mücadelede görev alması beklenmiyor.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SON DURUMU
Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, devamındaki 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Erzurumspor FK ile berabere kalan başkent ekibi, Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu.
Teknik direktör Metin Diyadin ile 6 Ekim'de yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, Alman teknik adam Bernd Storck ile anlaşma sağladı. Storck yönetimindeki ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında çıkış arayacak. Başkent temsilcisi, 8 puanla haftaya 13. sırada girdi.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla zirvede bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.
Okan Buruk'un öğrencileri, hafta içinde Barcelona karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyeti geride bırakarak ligde yeniden kazanmayı amaçlıyor. Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında üç puan alması halinde liderlik yarışındaki avantajını korumaya çalışacak.
OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor. 2022-2023 sezonunda göreve gelen deneyimli teknik adam, tüm kulvarlarda Galatasaray'ın başında çıktığı 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına da çıkacak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekiple ligde görev yaptığı 149 karşılaşmada 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Galatasaray 353 gol atarken, kalesinde 125 gol gördü.
GALATASARAY İKİLİ REKABETTE ÜSTÜN
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de geride kalan 100 karşılaşmada 101. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Önceki maçlarda sarı-kırmızılılar 57 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar 22 kez kazandı. 21 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 177 golüne Gençlerbirliği 104 golle karşılık verdi.
Ankara'da oynanan 50 lig maçında da Galatasaray üstünlüğünü korudu. Sarı-kırmızılı ekip başkentte 22 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 15 kez kazandı. 13 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 72, Gençlerbirliği ise 59 gol kaydetti.
SON 5 MAÇTA GALATASARAY KAZANDI
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 5 karşılaşmanın tamamını Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 16 gol atarken yalnızca 3 gol yedi.
Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 16 lig maçında da yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu süreçte 11 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, tek yenilgisini 9 Nisan 2018'de Ankara'da 1-0'lık skorla yaşadı.
Galatasaray'ın başkent temsilcisine karşı deplasmandaki son 10 lig maçında ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 12 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında rakibini aynı skorla mağlup etti.
Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerini 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında aldı. Başkent temsilcisi, iki sezonda da rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
GENÇLERBİRLİĞİ SON OLARAK 2018'DE KAZANDI
Gençlerbirliği, Galatasaray'ı Süper Lig'de son olarak 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Alper Uludağ kaydetti.
Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra Galatasaray ile 5 Ekim 2019'da başkentte golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, sonraki 5 lig maçını kaybetti. Gençlerbirliği, ligdeki bu kötü seriye rağmen geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itmeyi başardı.