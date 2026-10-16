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Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Hata yaptım"

Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, kariyerindeki bu kararı hata olarak değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 22:34
Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! 'Hata yaptım'
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Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, kariyerindeki tercihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2024-2026 yılları arasında 1,5 sezon sarı-lacivertli formayı giyen eski milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hata olduğunu ancak bu kararından pişmanlık duymadığını söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM HATAYDI"

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren Cenk Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Pişman mıyım? Değilim. Ama Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence. Ya bir kulübe ait olmuş bir insan, artık orada efsaneleşmiş bir insan, orada taraftarla o kadar birleşmiş bir insanın başka bir büyük bir camiaya gitmesi bence hataydı. Ama pişman mısın desen, dediğim gibi yine değilim."

"FENERBAHÇE GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETİLMİYOR"

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına ilişkin görüşlerini de paylaşan tecrübeli futbolcu, kulübün yönetim anlayışını eleştirdi.

Tosun, "Fenerbahçe yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmiyor diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Önemli transferler yapıyorlar. İyi isimler alıyorlar ama bazen o işler sadece isimle olmadığını biliyorsun. Takım ruhu, işte takımdaşlık falan çok önemli." dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk beklentisinden de söz eden deneyimli golcü, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Taraftarlar tabii bir istek var kaç sene oldu. Ben şeyi hatırlıyorum, hani ilk 20 dakikada biz gol atamadığımızda direkt ıslıklamalar başlıyordu. Tabii insanları da anlayabiliyorum, kaç sene olmuş onlar da şampiyonluk istiyor..."

"MOURINHO BENİ NEDENSE OYNATMIYORDU"

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında da konuşan Cenk Tosun, Portekizli teknik adamla saha dışında iyi anlaştıklarını ancak yeterince forma şansı bulamadığını belirtti.

Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho ile saha dışında çok iyiydi aramız, sahada beni nedense oynatmıyordu. Ona biraz şaşırtıyordum. Hatta bazı röportajlarda, 'Cenk'i oynatmadığıma çok üzülüyorum' falan demişti. Ulan yeni sezon başladı yine oynatmadı mesela. Ben neyi yanlış yapıyorum? Çünkü iyi çalışıyordum, idmanlarda hep çok iyi çalışıyordum Fenerbahçe'de. Oyuna girdiğimde hep bir şey yapıyordum. Ya bir asist yapıyordum ya bir penaltı çıkartıyordum ya bir şey yapıyordum. Ona rağmen bilmiyorum, bana şans gelmiyordu."

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK DAHA ZOR"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki dönemlerini de karşılaştıran Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk beklentisinin oyuncular üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

Deneyimli golcü, "Fenerbahçe camiasında bence şu dönemde oynamak daha zor. Çünkü kaç senelik şampiyonluk yok. Taraftarın bir istek var ve onları karşılamayınca otomatikman insanlar sinirleniyor yani. Beşiktaş'ta benim hep iyi dönemlerim geçti son sezon hariç." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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