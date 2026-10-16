Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın geleceği netleşti.



AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi, İngiliz futbolcunun sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatmak için oyuncuyla anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Bellingham, İspanyol ekibiyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşmayla birlikte yıldız futbolcunun kontratı iki yıl daha uzatılmış oldu.



ÜCRETİNE DE ZAM YAPILACAK



İngiliz milli futbolcunun sözleşme şartları da takımdaki önemi, oyunuyla yarattığı etki ve Real Madrid kadrosundaki yerinin taşıdığı değere uygun şekilde iyileştirilecek.



Bellingham, Madrid'e geldiği günden bu yana fark yaratan bir futbolcu olduğunu gösterdi. İngiliz yıldız, soyunma odasında da liderliği üstlenebilecek isimlerden biri olarak öne çıktı.



Real Madrid, geçmişte takım içinde ağırlığı ve söz sahibi olan Carvajal, Modric ve Kroos gibi oyuncuların liderliğini devralacak bir isme ihtiyaç duyarken, Bellingham bu rol için güçlü bir aday olarak görülüyor.



GÖRÜŞMELER GEÇEN SEZON BAŞLADI



Taraflar arasındaki görüşmeler geçen sezonun son bölümünde başladı. İlk temaslardan itibaren iki taraf da anlaşma konusunda tam bir uyum içinde hareket etti.



Bellingham, kendisini her geçen gün Real Madrid'e ve İspanya'nın başkentindeki yaşama daha fazla ait hissediyor. Real Madrid taraftarları da bunun farkında.



İngiliz futbolcunun kulübe bağlılığından kimse şüphe duymuyor. Bernabeu tribünleri, Bellingham'ın sahadaki çalışkanlığını ve takım arkadaşlarını peşinden sürükleme becerisini takdir ediyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıkan Bellingham, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.



