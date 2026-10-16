Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!

Real Madrid, Jude Bellingham ile sözleşmesinin 30 Haziran 2031'e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz yıldızın ücretinde de takımdaki önemi ve performansına uygun bir artış yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Real Madrid'de Jude Bellingham'ın geleceği netleşti.

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi, İngiliz futbolcunun sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzatmak için oyuncuyla anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Bellingham, İspanyol ekibiyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşmayla birlikte yıldız futbolcunun kontratı iki yıl daha uzatılmış oldu.

ÜCRETİNE DE ZAM YAPILACAK

İngiliz milli futbolcunun sözleşme şartları da takımdaki önemi, oyunuyla yarattığı etki ve Real Madrid kadrosundaki yerinin taşıdığı değere uygun şekilde iyileştirilecek.

Bellingham, Madrid'e geldiği günden bu yana fark yaratan bir futbolcu olduğunu gösterdi. İngiliz yıldız, soyunma odasında da liderliği üstlenebilecek isimlerden biri olarak öne çıktı.

Real Madrid, geçmişte takım içinde ağırlığı ve söz sahibi olan Carvajal, Modric ve Kroos gibi oyuncuların liderliğini devralacak bir isme ihtiyaç duyarken, Bellingham bu rol için güçlü bir aday olarak görülüyor.

GÖRÜŞMELER GEÇEN SEZON BAŞLADI

Taraflar arasındaki görüşmeler geçen sezonun son bölümünde başladı. İlk temaslardan itibaren iki taraf da anlaşma konusunda tam bir uyum içinde hareket etti.

Bellingham, kendisini her geçen gün Real Madrid'e ve İspanya'nın başkentindeki yaşama daha fazla ait hissediyor. Real Madrid taraftarları da bunun farkında.

İngiliz futbolcunun kulübe bağlılığından kimse şüphe duymuyor. Bernabeu tribünleri, Bellingham'ın sahadaki çalışkanlığını ve takım arkadaşlarını peşinden sürükleme becerisini takdir ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıkan Bellingham, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.