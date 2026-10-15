Devler Ligi'nde haftanın 11'i: Fenerbahçe ve Galatasaray detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sona erdi. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından haftanın 11'i de açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın kadrosunda, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada gol atan Johan Manzambi ile Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 yenildiği mücadelede iki asist yapan Lamine Yamal da kendilerine yer buldu.
UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen haftanın 11'inde 11 farklı kulüpten futbolcu yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Stas Pokatilov (Sabah FK)
Defans: Maxi Araujo (Sporting CP), Henrik Falchener (Viking FK), Jeff Chabot (VfB Stuttgart), Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt)
Orta saha: Johan Manzambi (Aston Villa), Vitinha (Paris Saint-Germain)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Nicolò Tresoldi (Club Brugge).
UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen haftanın 11'inde 11 farklı kulüpten futbolcu yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Stas Pokatilov (Sabah FK)
Defans: Maxi Araujo (Sporting CP), Henrik Falchener (Viking FK), Jeff Chabot (VfB Stuttgart), Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt)
Orta saha: Johan Manzambi (Aston Villa), Vitinha (Paris Saint-Germain)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Nicolò Tresoldi (Club Brugge).
🌟UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i belli oldu. https://t.co/gNtrpU4MpU
— Sporx (@sporx) October 15, 2026