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Collin Malcolm: "Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden biri"

Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 85-70 mağlup ettiği maçta 15 sayı üreten Collin Malcolm, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 23:00
Fotoğraf: X.com
Collin Malcolm: 'Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden biri'
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EuroLeague'de Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 85-70 mağlup etti. Karşılaşmada 15 sayı kaydeden Collin Malcolm, galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kaunas'taki taraftar atmosferine dikkat çeken Malcolm, deplasmanda oynamanın zorluğunu vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BURADA OYNAMAK HER ZAMAN ÇOK ZOR"

Kaunas'taki atmosferin etkileyici olduğunu belirten 28 yaşındaki basketbolcu, "Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Dünyanın farklı yerlerinde basketbol oynayabilmemi sağlayan o. Özellikle bu taraftarların önünde oynayabilmek harika bir fırsat. Burası Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden birine sahip, hatta belki de en iyisi. Burada oynamak her zaman çok zor." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Maç öncesinde zorlu bir karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Malcolm, takım olarak bu mücadelenin bilincinde olduklarını söyledi.

Malcolm, "Buraya geldiğinizde sizi bir savaşın beklediğini biliyorsunuz. Biz de bunun farkındaydık. Maç öncesinde kendi aramızda da buraya gelip büyük bir mücadele vereceğimizi konuşuyorduk." dedi.

"BİRBİRİMİZDEN KOPMADIK"

Galibiyetin önemli noktalarından birinin takımın maç boyunca birlikteliğini koruması olduğunu vurgulayan Malcolm, iniş çıkışlara rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini belirtti.

Amerikalı oyuncu, "Herkesin birlik içinde kalması çok önemliydi. Maç boyunca iniş çıkışlar yaşadık ama birbirimizden kopmadık. Kimse işler iyi giderken aşırı havaya girmedi, işler kötü giderken de moralini kaybetmedi. Bence galibiyetin en önemli anahtarlarından biri buydu." değerlendirmesinde bulundu.

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