Pablo Laso: 'Galibiyeti hak ettik'

EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 85-70 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan başantrenör Pablo Laso, takımının performansını değerlendirerek galibiyeti maçın başından itibaren hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN HAK ETTİK"
Maça iyi başladıklarını ve bunun takıma özgüven kazandırdığını belirten Laso, ribaundlar ve top kayıplarındaki performansın galibiyette önemli rol oynadığını ifade etti.
Laso, "Maçın başından itibaren bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk çeyrekte 21-12'lik bir üstünlük kurduk ve bu başlangıç bize maçın geri kalanı için büyük bir özgüven kazandırdı. Basketbolumuzu olumsuz etkileyen iki önemli konuda, savunma ribaundları ve top kayıplarında, bugün oldukça sağlam bir performans ortaya koyduk. Sadece 12 top kaybı yaptık ve fiziksel açıdan çok güçlü bir takıma karşı ribaund mücadelesini kazandık." dedi.
Savunmada takım halinde hareket ettiklerini vurgulayan Laso, Zalgiris'in güçlü yönlerine karşı doğru bir plan uyguladıklarını söyledi.
İspanyol çalıştırıcı, "Rakibimizin güçlü yönlerini ve Valanciunas gibi fiziksel açıdan çok güçlü bir uzunu nasıl savunmamız gerektiğini iyi anladık. Birbirimize yardım ederek savunma yaptık. Bu da hücumdaki işimizi kolaylaştırdı. Topu iyi dolaştırdık ve boşta kalan oyuncuyu bulduk." ifadelerini kullandı.
Savunma planlarının temelinde fiziksel mücadelenin bulunduğunu belirten Laso, P.J. Dozier'ı kanatta kullanarak eşleşmeleri istedikleri şekilde oluşturduklarını dile getirdi.
Collin Malcolm'un Carsen Edwards karşısındaki savunmasını da öven Laso, Edwards'ın 16 sayı kaydetmesine rağmen kendisine karşı iyi mücadele ettiklerini vurguladı.
Jonas Valanciunas'ın etkili bir oyuncu olduğunu hatırlatan Laso, Bruno Fernando ve Kai Jones'un performansına ilişkin ise "Valanciunas bazı maçlarda tamamen domine edebilen bir oyuncu. Onun bizi domine etmesine izin veremezdik. Bruno ve Kai fiziksel mücadelede çok iyi iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkan P.J. Dozier hakkında da konuşan Laso, oyuncunun topsuz alanda aldığı darbe nedeniyle maça devam edemediğini açıkladı.
Laso, "Sanırım topsuz alanda yapılan bir perde sırasında sert bir darbe aldı. Darbe arkasından geldiği için ne olduğunu göremedi ve sırtına sert bir darbe aldı. Yarın durumunu biraz daha net değerlendireceğiz. Şu anda bildiğimiz şey, maça devam edemeyecek durumda olduğuydu. Muhtemelen İstanbul'a döndüğümüzde gerekli kontrolleri yapacağız. Umarım ciddi bir şeyi yoktur." dedi.
Sezonun henüz başında olduklarını ve önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu hatırlatan Laso, Zalgiris Kaunas deplasmanında alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan başantrenör Pablo Laso, takımının performansını değerlendirerek galibiyeti maçın başından itibaren hak ettiklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN HAK ETTİK"
Maça iyi başladıklarını ve bunun takıma özgüven kazandırdığını belirten Laso, ribaundlar ve top kayıplarındaki performansın galibiyette önemli rol oynadığını ifade etti.
Laso, "Maçın başından itibaren bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk çeyrekte 21-12'lik bir üstünlük kurduk ve bu başlangıç bize maçın geri kalanı için büyük bir özgüven kazandırdı. Basketbolumuzu olumsuz etkileyen iki önemli konuda, savunma ribaundları ve top kayıplarında, bugün oldukça sağlam bir performans ortaya koyduk. Sadece 12 top kaybı yaptık ve fiziksel açıdan çok güçlü bir takıma karşı ribaund mücadelesini kazandık." dedi.
Savunmada takım halinde hareket ettiklerini vurgulayan Laso, Zalgiris'in güçlü yönlerine karşı doğru bir plan uyguladıklarını söyledi.
İspanyol çalıştırıcı, "Rakibimizin güçlü yönlerini ve Valanciunas gibi fiziksel açıdan çok güçlü bir uzunu nasıl savunmamız gerektiğini iyi anladık. Birbirimize yardım ederek savunma yaptık. Bu da hücumdaki işimizi kolaylaştırdı. Topu iyi dolaştırdık ve boşta kalan oyuncuyu bulduk." ifadelerini kullandı.
Savunma planlarının temelinde fiziksel mücadelenin bulunduğunu belirten Laso, P.J. Dozier'ı kanatta kullanarak eşleşmeleri istedikleri şekilde oluşturduklarını dile getirdi.
Collin Malcolm'un Carsen Edwards karşısındaki savunmasını da öven Laso, Edwards'ın 16 sayı kaydetmesine rağmen kendisine karşı iyi mücadele ettiklerini vurguladı.
Jonas Valanciunas'ın etkili bir oyuncu olduğunu hatırlatan Laso, Bruno Fernando ve Kai Jones'un performansına ilişkin ise "Valanciunas bazı maçlarda tamamen domine edebilen bir oyuncu. Onun bizi domine etmesine izin veremezdik. Bruno ve Kai fiziksel mücadelede çok iyi iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkan P.J. Dozier hakkında da konuşan Laso, oyuncunun topsuz alanda aldığı darbe nedeniyle maça devam edemediğini açıkladı.
Laso, "Sanırım topsuz alanda yapılan bir perde sırasında sert bir darbe aldı. Darbe arkasından geldiği için ne olduğunu göremedi ve sırtına sert bir darbe aldı. Yarın durumunu biraz daha net değerlendireceğiz. Şu anda bildiğimiz şey, maça devam edemeyecek durumda olduğuydu. Muhtemelen İstanbul'a döndüğümüzde gerekli kontrolleri yapacağız. Umarım ciddi bir şeyi yoktur." dedi.
Sezonun henüz başında olduklarını ve önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu hatırlatan Laso, Zalgiris Kaunas deplasmanında alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.