Mikel Merino: 'Koltuk değiştirmek hayatımı kurtarmış olabilir'

Arsenal'in orta saha oyuncusu Mikel Merino, 2017 yılında Borussia Dortmund takım otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaşadıklarını ve aylar süren sakatlığın ardından İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmaya uzanan sürecini anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Players' Tribune'e konuşan İspanyol futbolcu, Dortmund'un Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı finalinin iç saha maçına giderken saldırıya uğradığı gün henüz 20 yaşındaydı.
Bir çitin içine gizlenen ve metal çivilerle doldurulan üç bomba, takım otobüsü yanlarından geçtiği sırada patladı. Büyük bir şarapnel parçası, Merino'nun normalde oturduğu koltuğun başlığına saplandı. Ancak İspanyol oyuncu, bacaklarında gerginlik hissettiği için o gün başka bir koltuğa geçmişti.
"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"
Premier League ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Merino, o anları şu sözlerle anlattı:
"Bacaklarımda biraz gerginlik hissediyordum. Öndeki koltuklar geriye yatıyordu, ben de oraya oturdum. Bu, hayatımı kurtarmış olabilir."
"Sanırım omzumda bir koruyucu melek var. Hayatta olduğum için bile şanslıyım."
"Birçok genç, böyle bir şeyin yaşandığına ya da ne kadar korkunç olduğuna inanmayabilir. Ancak hepimizin üzerinde iz bıraktı. Kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Ardından otobüsün neredeyse devrildiğini hatırlıyorum."
Merino, otobüsün zemininde kan gördüğünü, duman kokusunu ve çığlıkları hatırladığını söyledi. İspanyol futbolcu, saldırının ardından hastaneye giderek bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen takım arkadaşı Marc Bartra'yı bekledi.
Monaco karşılaşması ertesi güne ertelenirken bu karar, Dortmund'un o dönemki teknik direktörü ve İngiltere Milli Takımı'nın mevcut çalıştırıcısı Thomas Tuchel tarafından eleştirilmişti.
Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Rus kökenli Alman Sergei Wenergold ise 2018 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bir çitin içine gizlenen ve metal çivilerle doldurulan üç bomba, takım otobüsü yanlarından geçtiği sırada patladı. Büyük bir şarapnel parçası, Merino'nun normalde oturduğu koltuğun başlığına saplandı. Ancak İspanyol oyuncu, bacaklarında gerginlik hissettiği için o gün başka bir koltuğa geçmişti.
"HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"
Premier League ve Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Merino, o anları şu sözlerle anlattı:
"Bacaklarımda biraz gerginlik hissediyordum. Öndeki koltuklar geriye yatıyordu, ben de oraya oturdum. Bu, hayatımı kurtarmış olabilir."
"Sanırım omzumda bir koruyucu melek var. Hayatta olduğum için bile şanslıyım."
"Birçok genç, böyle bir şeyin yaşandığına ya da ne kadar korkunç olduğuna inanmayabilir. Ancak hepimizin üzerinde iz bıraktı. Kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Ardından otobüsün neredeyse devrildiğini hatırlıyorum."
Merino, otobüsün zemininde kan gördüğünü, duman kokusunu ve çığlıkları hatırladığını söyledi. İspanyol futbolcu, saldırının ardından hastaneye giderek bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen takım arkadaşı Marc Bartra'yı bekledi.
Monaco karşılaşması ertesi güne ertelenirken bu karar, Dortmund'un o dönemki teknik direktörü ve İngiltere Milli Takımı'nın mevcut çalıştırıcısı Thomas Tuchel tarafından eleştirilmişti.
Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden Rus kökenli Alman Sergei Wenergold ise 2018 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı.