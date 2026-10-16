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Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 4 eksik

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi Gençlerbirliği'ne konuk olacak; sarı-kırmızılı ekip, Barcelona mağlubiyetini unutturup liderliğini korumayı, Okan Buruk ise takımın başındaki 150. galibiyetini almayı hedefleyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 4 eksik
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. . Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

- Galatasaray'da eksikler

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile kırmızı kart cezaları devam eden Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kadroda yer almadı.

Öte yandan kaleci Günay Güvenç de Gençlerbirliği maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

- Okan Buruk kulübeye dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla kulübeye geri dönecek.

- Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. galibiyetini hedefliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

- Buruk, Galatasaray ile 150. lig maçına çıkacak

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

- Barcelona mağlubiyetini unutturmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.

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