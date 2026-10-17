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İstanbul'daki sel felaketinde hasar gören Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çamurla kaplanan ve kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı'nın yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 14:23 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 14:24
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
İstanbul'daki sel felaketinde hasar gören Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yağışlardan etkilenen amatör futbol kulübü Ayazağaspor'un stadı olan Ayazağa Atatürk Stadı da çamurla kaplanarak kullanılamaz hale geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayazağa Spor Tesisleri'nde temizlik çalışmaları devam ederken stadın geleceğiyle ilgili karar verildi.

STAT YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

İstanbul'daki sel felaketinde ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı tamamen yıkılarak yeniden yapılacak.

Ayazağa'daki futbol sahasında küçük yaş gruplarına futbol eğitimi verilirken amatör lig maçları da oynanıyordu. Stadın yeniden yapılmasıyla birlikte tesisin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"DURUM ÇOK KÖTÜ"

Ayazağaspor Kulübü Başkanı Sedat Yaşar, yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşar, "Ayazağa halkına geçmiş olsun. Durum çok kötü. Devletimiz bizi yalnız bırakmaz. Ben buna inanıyorum. Dükkanların bütün malzemeleri kulübün sahasına indi. Oradaki pislik ve çamur hat sahadan. Ne halı kullanılabilir, ne saha kullanılabilir, ne soyunma odaları kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

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