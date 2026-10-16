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Arda Güler fotoğraf paylaştı! Mbappe'den olay yorum

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Zinedine Zidane ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafa verdiği yanıt dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 23:49
Arda Güler fotoğraf paylaştı! Mbappe'den olay yorum
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Real Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Genç yıldız, Türkiye-Fransa maçı sonrası soyunma odasında Zinedine Zidane ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Arda Güler'in Zidane ile olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Fransız yıldız Kylian Mbappe de paylaşımın ardından yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.

Mbappe'nin fotoğrafa verdiği yanıt sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

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