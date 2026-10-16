Arda Güler fotoğraf paylaştı! Mbappe'den olay yorum

Real Madrid'de gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Genç yıldız, Türkiye-Fransa maçı sonrası soyunma odasında Zinedine Zidane ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Arda Güler'in Zidane ile olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Fransız yıldız Kylian Mbappe de paylaşımın ardından yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.
Genç yıldız, Türkiye-Fransa maçı sonrası soyunma odasında Zinedine Zidane ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MBAPPE'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Arda Güler'in Zidane ile olan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Fransız yıldız Kylian Mbappe de paylaşımın ardından yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti.
Mbappe'nin fotoğrafa verdiği yanıt sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.
Arda Güler'in, Zidane ile olan fotoğrafta Kylian Mbappe'ye verdiği yanıt. 👇 Kylian Mbappe: "Fotoğrafı çekenin adını geçirmeyecek misin?" Arda Güler: "Bu sefer asist senden." https://t.co/Y8RUUFCHTU
— Sporx (@sporx) October 16, 2026