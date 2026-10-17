Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Miguel Cardoso ve 47. dakikada Eren Tozlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alan Erzurumspor FK, 11 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan ve 7. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.



Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

