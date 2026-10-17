Amedspor'a galibiyeti Mbaye Diagne getirdi!

Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında Konyaspor'u Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 18:13
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amedspor'a galibiyeti Mbaye Diagne getirdi!
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Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Diyarbakır Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0 ile Amedspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amedspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne attı.

Bu sonucun ardından Amedspor, 17 puana yükseldi. Konyaspor, 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Amedspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Orban'a ligin 6. haftasında Beşiktaş karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından eylül ayının en iyi golü ödülü verildi.

7. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Dia Saba'nın pasında Raveloson'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı gitti.

17. dakikada konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor'un soldan geliştirdiği atağa destek veren Masuaku'nun ortasında Gonçalves'in vuruşunda, top kaleci Lafont'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


59. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un kazandığı serbest atışta Deniz Türüç'ün ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta, top soldan dışarı çıktı.

61. dakikada Dia Saba'nın soldan kullandığı korner atışında topla buluşan Orban'ın kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

69. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Gökhan Gül'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

84. dakikada TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Masuaku'nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği top, kalenin yanından dışarı çıktı

86. dakikada Amed Sportif Faaliyetler aradığı golü Diagne ile buldu. Dia Saba'nın ortasında topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic (Dk. 89 Cisse), Mehmet Yeşil, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 63 Gökhan Gül), Ballet, Dia Saba (Dk. 89 Cem Üstündağ), Lutin (Dk. 63 Ali Turap Bülbül), Orban (Dk. 72 Diagne)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Awaziem, Baniya, Andzouana, Masuaku, Jevtovic, Toth, Deniz Türüç (Dk. 74 Dompe), Melih İbrahimoğlu (Dk. 80 Bardhi), Gonçalves (Dk. 74 Colley), Muleka (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Gol: Dk. 86 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 18 Melih İbrahimoğlu, Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 88 Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 51 Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler)

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