Venezia, Napoli'yi devirerek sezonun ilk galibiyetini aldı!

İtalya Serie A'da ilk 6 haftayı puansız tamamlayan Venezia, 7. haftada sahasında ağırladığı Napoli'yi 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VENEZIA İLK PUANLARINI ALDI!
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Akor Adams kaydetti. Nijeryalı futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruş, savunmaya çarparak ağlarla buluştu.
DE BRUYNE PENALTI KAÇIRDI!
Napoli'de Kevin De Bruyne, 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Filip Stankovic'i geçemedi.
85. dakikada Scott McTominay'in şutunu da kurtaran Stankovic, takımının üstünlüğünü korumasını sağladı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Venezia, puanını 3'e yükseltti ve 20. sırada yer aldı. Napoli ise 10 puanla 9. sırada kaldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Akor Adams kaydetti. Nijeryalı futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruş, savunmaya çarparak ağlarla buluştu.
DE BRUYNE PENALTI KAÇIRDI!
Napoli'de Kevin De Bruyne, 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Filip Stankovic'i geçemedi.
85. dakikada Scott McTominay'in şutunu da kurtaran Stankovic, takımının üstünlüğünü korumasını sağladı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Venezia, puanını 3'e yükseltti ve 20. sırada yer aldı. Napoli ise 10 puanla 9. sırada kaldı.