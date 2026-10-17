Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe derbisi için açıklama

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YORGUNLUK MAÇA YANSIDI"
Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk yarı iyi bir mücadele vardı sahada. İki takım da çok iyi mücadele etti. Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı. Gençlerbirliği net pozisyonlara girdi ama biz de oyunun kontrolünü tutuyorduk." dedi.
"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"
Hücumda son pasları ve vuruşları daha iyi yapabileceklerini belirten milli kaleci, "Çok fazla birebirde oyuncumuz vardı, üçüncü bölgede finalleri daha iyi yapabilirdik. Hafta içi zor bir maç oynadık, yorgunluk bizi final bölgesinde zorladı. Gençlerbirliği'nin de hakkını teslim etmek lazım, çok iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.
"İLK İKİ MAÇTA İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lille maçına değinen Çakır, "Çarşamba günü Lille ile oynayacağız, bizim için çok kritik bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta istediklerimizi yapamadık. Sonra Fenerbahçe maçı. Onlar da yorgun olacak." şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH GALİBİYETLE AYRILIRIZ"
Yoğun maç takvimine en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyleyen Uğurcan Çakır, "Biz elimizden geleni yapıp, iyi çalışıp, iyi dinlenip hazır olmaya çalışacağız. Lille ve Fenerbahçe maçları çok kritik. İnşallah galibiyetle ayrılırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk yarı iyi bir mücadele vardı sahada. İki takım da çok iyi mücadele etti. Hafta içi yorgunluğu maça yansıdı. Gençlerbirliği net pozisyonlara girdi ama biz de oyunun kontrolünü tutuyorduk." dedi.
"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"
Hücumda son pasları ve vuruşları daha iyi yapabileceklerini belirten milli kaleci, "Çok fazla birebirde oyuncumuz vardı, üçüncü bölgede finalleri daha iyi yapabilirdik. Hafta içi zor bir maç oynadık, yorgunluk bizi final bölgesinde zorladı. Gençlerbirliği'nin de hakkını teslim etmek lazım, çok iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.
"İLK İKİ MAÇTA İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lille maçına değinen Çakır, "Çarşamba günü Lille ile oynayacağız, bizim için çok kritik bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta istediklerimizi yapamadık. Sonra Fenerbahçe maçı. Onlar da yorgun olacak." şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH GALİBİYETLE AYRILIRIZ"
Yoğun maç takvimine en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyleyen Uğurcan Çakır, "Biz elimizden geleni yapıp, iyi çalışıp, iyi dinlenip hazır olmaya çalışacağız. Lille ve Fenerbahçe maçları çok kritik. İnşallah galibiyetle ayrılırız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.