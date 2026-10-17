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Antrenör babanın şampiyon oğlu güreşte yeni başarılar peşinde

Karatay Belediyespor'un 17 yaşındaki milli güreşçisi Mustafa Kerem Karaköse, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken eski milli güreşçi ve antrenör babası Onur Karaköse'nin desteğiyle Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 12:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antrenör babanın şampiyon oğlu güreşte yeni başarılar peşinde
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Hırvatistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Karatay Belediyespor'un milli sporcusu Mustafa Kerem Karaköse, eski milli güreşçi ve antrenör babası Onur Karaköse'nin desteğiyle yeni şampiyonluklara hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Koprivnica kentinde 1-2 Ekim'de 9 ülkeden 117 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 51 kiloda mücadele eden Mustafa Kerem Karaköse, yarı finalde İsrailli Idan Davodzade'yi 9-1, finalde ise Moldovalı Victor Nicoara'yı 6-5 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Final müsabakasında bitime 3 saniye kala yaptığı hamleyle galibiyete ulaşan genç güreşçi, başarısının sevincini yaşadı.

- "Daha iyi işler yapmak zorundayız"

Eski milli güreşçi ve antrenör Onur Karaköse, AA muhabirine, uzun yıllar güreş yaptığını ve milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Oğlu Mustafa Kerem'i küçük yaşlardan itibaren sporcu olarak yetiştirmeye çalıştığını belirten Karaköse, aile içindeki sohbetlerinde güreşin inceliklerini ve sporcu olmanın gerektirdiği disiplini anlattığını dile getirdi.

Oğlunun uluslararası bir şampiyonluk elde etmesinin ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Karaköse, "Uluslararası düzeyde prestijli bir madalyam yok, Kerem'e nasip oldu. Balkan şampiyonasında birinci oldu. Profesyonel davranmaya çalışıyoruz ama yine de içinizdeki kıpır kıpır heyecan hiç bırakmıyor. Basit müsabaka bile olsa kaygılanıp heyecanlanabiliyorsunuz." diye konuştu.

Karaköse, final karşılaşmasının son saniyelerine kadar heyecan yaşadıklarını belirterek, "Son 3 saniye kala bir hamle yaptı. Oradan şampiyonluk elde etti. Bu, heyecanımızı daha da artırdı. Artık boynuz kulağı geçti. Bu gururlandırıyor, sevindiriyor. Daha iyi işler yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- Evde de antrenörlüğü devam ediyor

Oğlunun antrenman programı dışında ailesiyle vakit geçirdiğini, kendisinin de bu zamanlarda güreşle ilgili tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Karaköse, evdeki sohbetlerin zaman zaman antrenmana dönüştüğünü dile getirdi.

Mustafa Kerem'in ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda mücadele eden ve madalya kazanan bir sporcu olmasını istediğini vurgulayan Karaköse, bu hedef doğrultusunda onu desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

- "Şampiyonlukla babama da gururu yaşattım"

Mustafa Kerem Karaköse de Balkan şampiyonasının kendisi için güzel ancak zorlu geçtiğini söyledi.

Başarısında babasının ve antrenörlerinin motivasyonunun önemli rol oynadığına işaret eden Karaköse, "Güzel ve zor bir turnuvaydı. Şampiyonlukla babama da gururu yaşattım. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Yurt dışında kazandığım ilk başarım. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıp orada da madalya almak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Mustafa Kerem Karaköse'yi tebrik ederek genç sporcunun elde ettiği şampiyonluğun diğer sporculara da ilham olacağına inandığını ifade etti.

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