Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişiyor!

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbinin maç programında değişiklik ihtimali gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı duyurulan mücadelenin, 25 Ekim Pazar günü oynanmasının beklendiği belirtildi.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Derbinin bir gün erkene çekileceği yönündeki iddiaya ilişkin henüz resmi duyuru yapılmadı. Bu nedenle karşılaşma için açıklanan mevcut program geçerliliğini koruyor.



PAZARTESİ TERCİHİNDE GÜVENLİK ETKİSİ



Mücadelenin pazartesi gününe planlanmasında, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri etkili olmuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu güvenlik planlaması doğrultusunda derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti.



