Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbinin maç programında değişiklik ihtimali gündeme geldi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Daha önce 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı duyurulan mücadelenin, 25 Ekim Pazar günü oynanmasının beklendiği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Derbinin bir gün erkene çekileceği yönündeki iddiaya ilişkin henüz resmi duyuru yapılmadı. Bu nedenle karşılaşma için açıklanan mevcut program geçerliliğini koruyor.
PAZARTESİ TERCİHİNDE GÜVENLİK ETKİSİ
Mücadelenin pazartesi gününe planlanmasında, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri etkili olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu güvenlik planlaması doğrultusunda derbiyi 26 Ekim programına dahil etmişti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişiyor!
26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bir gün öne alınabileceği öne sürüldü. Karşılaşmanın tarihine ilişkin henüz resmi bir değişiklik açıklanmadı.
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbinin maç programında değişiklik ihtimali gündeme geldi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Daha önce 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da başlayacağı duyurulan mücadelenin, 25 Ekim Pazar günü oynanmasının beklendiği belirtildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için açıklama
-
9
Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik
-
8
Arda Güler fotoğraf paylaştı! Mbappe'den olay yorum
-
7
Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
-
6
Arsenal'de Saliba krizi: Arteta'dan yeni fotoğraf kararı!
-
5
Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Hata yaptım"
-
4
Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
-
3
Galatasaray maçı öncesi Lille'de büyük şok!
-
2
Galatasaray'ın yeni golcü adayı: Pape Moussa Fall
-
1
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişiyor!
- 00:58 Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler
- 00:41 Gençlerbirliği - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 00:15 FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!
- 00:09 Deportivo ile Levante yenişemedi!
- 00:09 Frosinone'den Sassuolo'ya 4 gol! Raimondo hat-trick yaptı
- 00:03 Frankfurt, Köln'ü tek golle geçti!
- 23:49 Arda Güler fotoğraf paylaştı! Mbappe'den olay yorum
- 23:44 Cengiz Ünder, Çorum FK'de yeniden doğdu!
- 23:19 Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için açıklama
- 23:13 Recep Uçar: "Maçı çok hak ettik ama boş dönüyoruz!"
- 23:09 Hüseyin Çayır: "Galibiyet serisine devam edeceğiz!"
- 23:00 Collin Malcolm: "Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden biri"
- 22:57 Beşiktaş'ın yıldızı Jaylen Nowell: "Bana inandılar!"
- 22:48 Pablo Laso: "Galibiyeti hak ettik"
- 22:48 Alimpijevic:" Karakter gösterdik ve kazandık!"
- 22:34 Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Hata yaptım"
- 22:17 Karşıyaka, Çayırova Belediyespor'u farklı mağlup etti!
- 22:06 Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
- 21:57 Anadolu Efes, Litvanya deplasmanında farklı kazandı!
- 21:52 Çorum FK, Rizespor'u son düzlükte yıktı!
- 21:06 Arda Çakmak: "Dört büyüklere özel fiyatlandırma uyguluyoruz"
- 20:54 Asensio'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- 19:21 Barcelona'da De Jong ve Raphinha sevinci!
- 18:50 Arsenal'de Saliba krizi: Arteta'dan yeni fotoğraf kararı!
- 18:39 Menajeri açıkladı: Nico Williams neden Barça'ya gitmedi?
- 17:27 Galatasaray'da yeni başantrenör TBF'ye bildirildi
- 17:13 Galatasaray maçı öncesi Lille'de büyük şok!
- 16:25 De Ligt'in eski eşinden ayrılık itirafı!
- 16:21 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişiyor!
- 16:19 Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi!
- 16:13 Galatasaray'ın yeni golcü adayı: Pape Moussa Fall
- 16:01 Bucks, Porter Jr. ve LeVert için takas seçeneklerini değerlendiriyor
- 16:01 Brooks: "Kendimi 'kötü adam' olarak görüyorum"
- 16:00 Towns için Bulls ve Clippers ihtimali
- 15:58 "Lakers, Bronny'ye gerçekten inanıyor" iddiası
- 15:54 Hansi Flick'ten Galatasaray itirafı: "Hiç kolay bir maç değildi"
- 15:17 Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik
- 15:16 Tebas'tan Real Madrid'e Goebbels ve Nazi benzetmesi
- 14:43 Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!
- 14:39 Jhon Duran: "Hakkımda kötü konuşanlar var!"
- 14:33 Sungurlu Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki hedefi ilk 8'de olmak
- 14:31 İşitme engelli badmintoncular Avrupa başarısının ardından dünya şampiyonasına hazırlanıyor
- 14:29 Burhan Eşer: "Özgüvenimiz maça yansıyacak"
- 14:29 Üst üste iki kez Balkan şampiyonu olan Hakkarili Havin'in hedefi dünya şampiyonluğu
- 14:28 Milli kick boksçu Berat, dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirdiği için gururlu
- 14:27 Ümraniyespor'da Rıdvan Albayrak dönemi bitti
- 14:26 Modern Pentatlon Milli Takımı Erciyes'te güç depoluyor
- 14:24 Otizmli Ahsen, sosyalleşmesi için yönlendirildiği atletizmde şampiyonluklara imza attı
- 14:21 Mikel Merino: "Koltuk değiştirmek hayatımı kurtarmış olabilir"
- 14:19 Trabzonspor'da Thomas Reis etkisi: 3 maçta 11 gol!
- 14:09 Galatasaray ile Gençlerbirliği 101. randevuda
- 14:08 Chelsea'dan Reece James ameliyat oldu! Üç ay sahalardan uzak
- 14:03 Levent Karadöl görme engelliler hız rekorunu kırmayı düşlüyor
- 14:00 Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde sezon başlıyor
- 13:50 Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında hasreti bitirmek istiyor
- 13:49 Amed SF'nin iç sahada bileği bükülmüyor
- 13:48 Steven Gerrard, İkinci Lig kulübüne gidiyor!
- 13:43 Okan Buruk'tan Galatasaray'da tarihi hedef!
- 13:37 Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi 4 eksik
- 13:33 Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 21. randevuda