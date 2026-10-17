Fenerbahçe - Alanyaspor: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde oynadığı son iki maçta Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Ameliyat olduğu için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, mücadelede forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin ise Alanyaspor karşılaşmasında sahaya çıkması bekleniyor. Diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında kadroya alınmayan Asensio'nun yeniden forma giymesi planlanırken, dizine aldığı darbe nedeniyle İngiltere'de süre alamayan Kante de görev yapabilecek.
FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Süper Lig'de son iki maçını farklı skorlarla kazanan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0, Çaykur Rizespor deplasmanında ise 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında yaşadığı 6-0'lık yenilginin ardından taraftarı önünde kazanmak istiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Alanyaspor karşısında üç puan alarak hem ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de hafta içindeki mağlubiyetin etkilerini geride bırakmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 44 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. İki takım, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleyle ligde 21. kez kozlarını paylaşacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde İstanbul'da oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü beraberlikle sonuçlanırken, Akdeniz temsilcisi bir kez sahadan üç puanla ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe 22 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü. İki takımın İstanbul'da oynadığı son lig maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7 galibiyet elde etti. Bu süreçte 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, Alanyaspor bir kez kazandı.
Alanyaspor, 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından oynanan son 9 lig maçında rakibine yenilmedi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki resmi maçlarda en farklı sonuç ise Türkiye Kupası'nda ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 23 Ocak 2008'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı 10-3 kazandı.
Alanyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019'da aldı. Akdeniz temsilcisi, söz konusu mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde oynadığı son iki maçta Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Skriniar, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Bedirhan, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Ui-jo, Ivan Cedric, Hagi
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Alanyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Ameliyat olduğu için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, mücadelede forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin ise Alanyaspor karşılaşmasında sahaya çıkması bekleniyor. Diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında kadroya alınmayan Asensio'nun yeniden forma giymesi planlanırken, dizine aldığı darbe nedeniyle İngiltere'de süre alamayan Kante de görev yapabilecek.
FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Süper Lig'de son iki maçını farklı skorlarla kazanan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0, Çaykur Rizespor deplasmanında ise 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla zirve yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında yaşadığı 6-0'lık yenilginin ardından taraftarı önünde kazanmak istiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Alanyaspor karşısında üç puan alarak hem ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de hafta içindeki mağlubiyetin etkilerini geride bırakmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 12 galibiyet elde ederken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 44 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. İki takım, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadeleyle ligde 21. kez kozlarını paylaşacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde İstanbul'da oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü beraberlikle sonuçlanırken, Akdeniz temsilcisi bir kez sahadan üç puanla ayrıldı.
İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe 22 gol kaydederken, kalesinde 9 gol gördü. İki takımın İstanbul'da oynadığı son lig maçında Alanyaspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7 galibiyet elde etti. Bu süreçte 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, Alanyaspor bir kez kazandı.
Alanyaspor, 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından oynanan son 9 lig maçında rakibine yenilmedi.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-0'lık skorla elde etti. İki takım arasındaki resmi maçlarda en farklı sonuç ise Türkiye Kupası'nda ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 23 Ocak 2008'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı 10-3 kazandı.
Alanyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019'da aldı. Akdeniz temsilcisi, söz konusu mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti.