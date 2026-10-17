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FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!

Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'a FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı verildi. İstanbul temsilcisi, yaptırım devam ettiği sürece yeni futbolcu tescili gerçekleştiremeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi!
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Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı.



FIFA'NIN LİSTESİNDE YER ALDI

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor'un da yer aldığı görüldü.

Söz konusu yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.

3 DÖNEM TRANSFER YAPAMAYACAK

Alınan karar doğrultusunda Eyüpspor, yasağın yürürlükte olduğu süre boyunca yeni transfer ettiği futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan İstanbul temsilcisi, böylece sportif açıdan yaşadığı sıkıntıların yanı sıra transfer yasağıyla da karşı karşıya kaldı.

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