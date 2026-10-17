Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı.
FIFA'NIN LİSTESİNDE YER ALDI
FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor'un da yer aldığı görüldü.
Söz konusu yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.
3 DÖNEM TRANSFER YAPAMAYACAK
Alınan karar doğrultusunda Eyüpspor, yasağın yürürlükte olduğu süre boyunca yeni transfer ettiği futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan İstanbul temsilcisi, böylece sportif açıdan yaşadığı sıkıntıların yanı sıra transfer yasağıyla da karşı karşıya kaldı.
FIFA'NIN LİSTESİNDE YER ALDI
FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Eyüpspor'un da yer aldığı görüldü.
Söz konusu yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak kaydedildi.
3 DÖNEM TRANSFER YAPAMAYACAK
Alınan karar doğrultusunda Eyüpspor, yasağın yürürlükte olduğu süre boyunca yeni transfer ettiği futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan İstanbul temsilcisi, böylece sportif açıdan yaşadığı sıkıntıların yanı sıra transfer yasağıyla da karşı karşıya kaldı.