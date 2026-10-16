Tebas'tan Real Madrid'e Goebbels ve Nazi benzetmesi

İspanya futbolunda Vinicius Junior'ın cezası üzerinden başlayan tartışma, Javier Tebas'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Liga Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda Real Madrid yönetimini, kulüp televizyonunu ve bazı gazetecileri eleştirdi. Florentino Perez yönetiminin kamuoyuna aktardığı mesajları sorgulayan Tebas, Real Madrid TV'nin yayın politikasına sert sözlerle yüklendi.
"GERÇEKLERİ ANLATIYA TABİ KILIYORLAR"
Tebas, Real Madrid yönetimini bir "sözcüler orkestrasını" yönlendirmekle suçlayarak bu yapının en belirgin örneğinin kulüp televizyonu olduğunu savundu.
Real Madrid TV'nin yalnızca kendi tezini destekleyen pozisyonları öne çıkardığını iddia eden Tebas, "Real Madrid yönetimi, bir propangda orkestrasını yönetiyor ve Real Madrid TV de bu orkestranın baş solistliğini yapıyor. Partitürleri her zaman aynı: ilgi çekici pozisyonları seçmek, haksızlığı tekrarlamak, şüpheyi beslemek ve düşmanları işaret etmek. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını anımsatıyor: sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma, bu propaganda teknikleriyle yapılmaktadır; bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." ifadelerini kullandı.
BENZETMESİNE AÇIKLAMA GETİRDİ
Paylaşımında kullandığı kıyaslamanın kapsamını da açıklayan Tebas, Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını vurguladı.
La Liga Başkanı, "Karşılaştırma bu propaganda teknikleriyle ilgilidir; ideolojiyle veya elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." ifadelerini kullandı.
TARTIŞMANIN MERKEZİNDE VINICIUS'UN CEZASI VAR
Gerilimin arkasında, Vinicius Junior'a verilen dört maçlık men cezası bulunuyor.
Villarreal karşılaşmasında Nathan Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu, kararın ardından hakemle de karşı karşıya gelmişti.
Disiplin kurulu, Vinicius'a rakibine yönelik hareketi nedeniyle iki, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle de iki maç ceza verdi. Yıldız oyuncunun 25 Ekim'deki Barcelona karşılaşmasını da kaçırmasına yol açan karara Real Madrid, resmi kanalları üzerinden tepki gösterdi.
İKİ GAZETECİYE DE ELEŞTİRİ
Tebas'ın paylaşımında El Debate gazetecileri Tomas Gonzalez Martin ve Jesus Urdiola da yer aldı.
İki ismin yazılarında Real Madrid yönetiminin söylemlerini tekrarladığını savunan Tebas, "Yazılarınızı Real Madrid yönetiminin açıklamalarından ayırmak her geçen gün daha zor hale geliyor." dedi.
Tebas ayrıca, bu gazetecilerin kullandığı bazı ifadeleri daha önce Valdebebas'taki üst düzey bir yöneticiden duyduğunu ileri sürdü. Ancak söz konusu yöneticinin adını açıklamadı.
MAÇ SAATLERİ İDDİASINA YANIT
Real Madrid'in fikstür ve maç saatleri üzerinden mağdur edildiği yönündeki eleştirileri de reddeden Tebas, kulübe karşı bir uygulama bulunmadığını savundu.
La Liga Başkanı, aksine maç programına ilişkin değişiklik talepleri en fazla kabul edilen kulübün Real Madrid olduğunu belirtti.
"GERÇEKLERİ ANLATIYA TABİ KILIYORLAR"
Tebas, Real Madrid yönetimini bir "sözcüler orkestrasını" yönlendirmekle suçlayarak bu yapının en belirgin örneğinin kulüp televizyonu olduğunu savundu.
Real Madrid TV'nin yalnızca kendi tezini destekleyen pozisyonları öne çıkardığını iddia eden Tebas, "Real Madrid yönetimi, bir propangda orkestrasını yönetiyor ve Real Madrid TV de bu orkestranın baş solistliğini yapıyor. Partitürleri her zaman aynı: ilgi çekici pozisyonları seçmek, haksızlığı tekrarlamak, şüpheyi beslemek ve düşmanları işaret etmek. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını anımsatıyor: sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma, bu propaganda teknikleriyle yapılmaktadır; bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." ifadelerini kullandı.
BENZETMESİNE AÇIKLAMA GETİRDİ
Paylaşımında kullandığı kıyaslamanın kapsamını da açıklayan Tebas, Real Madrid taraftarlarını hedef almadığını vurguladı.
La Liga Başkanı, "Karşılaştırma bu propaganda teknikleriyle ilgilidir; ideolojiyle veya elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." ifadelerini kullandı.
TARTIŞMANIN MERKEZİNDE VINICIUS'UN CEZASI VAR
Gerilimin arkasında, Vinicius Junior'a verilen dört maçlık men cezası bulunuyor.
Villarreal karşılaşmasında Nathan Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu, kararın ardından hakemle de karşı karşıya gelmişti.
Disiplin kurulu, Vinicius'a rakibine yönelik hareketi nedeniyle iki, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle de iki maç ceza verdi. Yıldız oyuncunun 25 Ekim'deki Barcelona karşılaşmasını da kaçırmasına yol açan karara Real Madrid, resmi kanalları üzerinden tepki gösterdi.
İKİ GAZETECİYE DE ELEŞTİRİ
Tebas'ın paylaşımında El Debate gazetecileri Tomas Gonzalez Martin ve Jesus Urdiola da yer aldı.
İki ismin yazılarında Real Madrid yönetiminin söylemlerini tekrarladığını savunan Tebas, "Yazılarınızı Real Madrid yönetiminin açıklamalarından ayırmak her geçen gün daha zor hale geliyor." dedi.
Tebas ayrıca, bu gazetecilerin kullandığı bazı ifadeleri daha önce Valdebebas'taki üst düzey bir yöneticiden duyduğunu ileri sürdü. Ancak söz konusu yöneticinin adını açıklamadı.
MAÇ SAATLERİ İDDİASINA YANIT
Real Madrid'in fikstür ve maç saatleri üzerinden mağdur edildiği yönündeki eleştirileri de reddeden Tebas, kulübe karşı bir uygulama bulunmadığını savundu.
La Liga Başkanı, aksine maç programına ilişkin değişiklik talepleri en fazla kabul edilen kulübün Real Madrid olduğunu belirtti.