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Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi tek eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Alanyaspor öncesi tek eksik!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak.

ASENSIO VE KANTE DÖNÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, diz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kadroya almadığı Marco Asensio'yu Corendon Alanyaspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Dizine darbe aldığı için İngiltere'deki maçta süre almayan N'Golo Kante de müsabakada forma giyebilecek.

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